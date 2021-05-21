Hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya kapasite artırımı, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için yüzde 50 oranında hibe desteği verilecek. Başvuru şartları ve kabuller bakanlıkça belirlenecek.