Hayvan üreticilerine eğitim desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te hayvancılığın geliştirilmesi, verimin artırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla “Hayvan Bakımı ve Beslenmesi” konusunda ilk kez eğitim desteğinde bulunuyor. Ayaş Sinanlı ve Gölbaşı Topaklı Mahallesi ile başlayan eğitimlerde 37 hayvan yetiştiricisi deneyimlerini eğitmen veteriner hekimle paylaştı. Hayvan besleme eğitimi her hafta farklı bir mahallede düzenli olarak verilmeye devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kırsal kalkınmayı destekleyen projelere öncelik vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı hayvancılığın geliştirilmesi, verimin artırılması ve yetiştiricilik konusunda hayvan üreticilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla kent genelinde ilk kez “Hayvan Bakımı ve Beslenmesi” konusunda eğitim desteği vermeye başladı.

Amaç: daha kaliteli üretim ve sağlıklı hayvanlar

‘Hayvan Bakımı ve Beslenmesi’ konulu eğitimlere ilk olarak Ayaş Sinanlı Mahallesi ve Gölbaşı Topaklı Mahallesi ile başlanırken, toplamda 37 hayvan yetiştiricisi bu eğitimlere katılarak deneyimlerini eğitmen veteriner hekimle paylaştı.

Daha kaliteli üretim ve sağlıklı hayvan neslinin devamını sağlamayı amaçladıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara’nın her mahallesindeki hayvan yetiştiricilerine ulaşarak değişen ekonomik şartlar ve hayvan besleme bakımı konusunda üreticilerimizi bilinçlendirerek bu eğitimleri devam ettireceğiz. Üreticiler hayvan yetiştirme konusunda gayet iyiler ama eksiklerini verdiğimiz eğitimle gidermiş oluyorlar. Biz de kendilerinden deneyimlerine dair birçok bilgi edinmiş oluyoruz.”

Başkentli üreticilerin ekonomilerini de etkileyecek eğitimlere ilgi gösterdiğini ifade eden Veteriner Hekim Dr. Serdar Sızmaz da şöyle konuştu:

“Gölbaşı Topaklı mahallesinde hayvancılığa devam eden işletme sahipleriyle hayvan besleme konusunda bilgi alışverişi yaptık. Belediyeler balığı veren değil balığı tutmayı öğreten tarafta olmalı. Üreticiler bu eğitimden yanlış yaptıkları konuyu öğrenebiliyorlarsa bu eğitim karşılığını buluyor demektir. Eğitimlerimiz çeşitli ilçelerde devam edecek. İşletmelerin yaklaşık yüzde 70 gideri hayvan beslemeden oluşuyor. Bu nedenle beslemeye değinmek istiyoruz ki bu maliyetleri aşağıya çekebilelim ve daha karlı hayvancılık yapma şansı bulabilelim.”

Hayvan yetiştiricileri eğitimden memnun

Büyükşehir Belediyesi eğitim desteği ile Ankara’nın hem kırsal hem de merkez mahallelerindeki yetiştiricilerine ulaşmak, değişen ekonomik şartlar ve hayvan besleme konularında yetiştiricileri daha da bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Ayaş Sinanlı ve Gölbaşı Topaklı Mahallesi’nde hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler ve mahalle muhtarları, hayvan bakımı ve besleme eğitiminden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Yasin Özer (Gölbaşı Topaklı Mahallesi Muhtarı): “Öncelikle bu eğitimi hayvancılarımıza verdiği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Hayvancılık yapan vatandaşların bu eğitime ihtiyacı vardı, çok yararlı bir hizmet oldu.”

-Yücel Kostak (Gölbaşı Subaşı Mahallesi Muhtarı): “Büyükşehir, hayvancılığa ve çiftçiye ayrıca değer veriyor. Hayvan besleme çiftçimizin ve üreticimizin önemli bir sorunu o nedenle bu eğitimin bizlere çok desteği oldu.”

-Orhan Özdoğan (Ayaş Sinanlı Mahallesi Muhtarı): “Büyükşehir Belediyesi köyümüzde eğitim veriyor. Vatandaşları topladık. Hayvan nasıl beslenir, nasıl yüksek verim alınır? konuları hakkında bilgi veriliyor. Köy halkı eğitimlere ilgi gösteriyor. Bilmedikleri konularda sorularına yanıt alma imkânı buldular, mahallelim adına teşekkür ediyorum.”

-İbrahim Eroğlu: “Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum. Bilmediğim konular anlatıldı. Öncelikle su ve kuru tarım lazım. Her gün hayvancılık erimekte. Büyükşehir ilgileniyor bizlerle, destek oluyor.”

-Fatih Özdoğan: “40 yıldır kendi işletmeme ait yerde hayvan bakıyorum. Bu eğitimin faydası oluyor. Hayvanların nasıl besleneceğiyle ilgili detaylı bilgi verdiler, bizim için aydınlatıcı oldu. Büyükşehirin tüm desteklerinden yararlanıyorum ve bu eğitimler sayesinde de kırsal kalkınma canlanmaya başladı.”

-Tansel Gökmen: “Ben baba mesleği olarak hayvancılık mesleğini devam ettiriyorum. Girdiler çok pahalı, üretici olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Eğitimden çok istifade ettim. Büyükşehir’in teke desteğinden de yararlandım, tohum desteklerinden de yararlandım sağ olsunlar. Bilmediklerimi de öğrenmiş oldum.”

-Harun Sürgüveç: “Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. Bilmediğimiz birçok konuda veterinerimiz bize bilgiler verdi. Bu eğitimlerin devamını bekliyoruz. Soru cevap olarak gittik ve bilmediğimiz konularda hoca bizi aydınlattı.”

-Hasan Koç: “Silajın nasıl yedirileceğini, kaba yemde hayvanların nasıl verimli hâle gelip gelmeyeceğini öğrendik. Kaba yemde ne kadar faydalıyız ve üretim biçimimizin nasıl olacağını veteriner hekim daha net bir şekilde anlattı. Bilgilerimizi güncelledik. Aklımdaki sorulara cevap buldum. Eğitim oldukça verimli geçti. Devamını diliyorum.”