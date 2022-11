Hayvan üreticileri destek bekliyor

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Süt ve et üreticileri için acil tedbir alınmalı. Yoksa içecek sütün ve yiyecek et fiyatlarının önüne geçemeyiz. Artan maliyetler karşısında hayvancılar artık bu sektörden çıkmaya başladı” dedi.

Marmara bölgesindeki 10 ilin Ziraat Odaları İl Koordinasyon başkanları, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a, çiftçi ve hayvancıların yaşadığı sorunlarını iletti. Toplantıya katılan Bursa Ziraat Odaları İl koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Tarımdan hayvancılığa üreticilerin istek ve beklentilerini aktardık. Tarım ve hayvancılığın dününü bugününü ele aldık. Özelikle süt ve et üreticileri için acil tedbir alınmalı. Yoksa içecek süt ve yiyecek et fiyatlarının önüne geçemeyiz. Artan maliyetler karşısında hayvancılar artık hayvanlarını keserek bu sektörden çıkmaya başladı. Üreticinin ürettiği süte zam yapılıyor. Üretici süt parasını almadan yeme zam geliyor. Hayvan yem fiyatları yerinde durmuyor. Saman, yonca. kaba yem fiyatlarının artmasıyla et üreticileri işin içinden çıkamaz hale geldi. Cumhurbaşkanımızdan et ve süt üreticilerinin sorunlarının çözümü için acil destek bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, “Önemli olan bir konu ise ÇKS kayıtlarını e-devlet üzerinden yapan çiftçilerimiz muhakkak bağlı bulundukları ziraat odalarına giderek güncelleme yapmaları gerekiyor. Güncelleme yapmayan üreticilerimiz devlet desteği alamayacak. Çiftçilerimize çağrım lütfen ziraat odalarına giderek güncelleme yaptırsın” dedi.