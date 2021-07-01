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Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar

Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla yarışıyor. Araba fiyatına satılan kurbanlıkların fiyatı 28 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar yükseliyor.

Ekonomi 01.07.2021, 10:54
Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar

Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla yarışıyor. Araba fiyatına satılan kurbanlıkların fiyatı 28 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar yükseliyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.

Erzurum’da pazardaki en büyük ilgiyi ise yaklaşık 1 ton ağırlığındaki boğalar görüyor. Erzurum’un yaylalarında yetişen boğalara ikinci el otomobil fiyatı biçiliyor.

1 tona yakın olan boğasına 28 bin lira fiyat biçen besici İslam Yıldırım, ”Her yıl olduğu gibi bu yılda en çok ilgi tonluk hayvanlar görüyor. Alıcılar kilogram fiyatından hesaplayarak kurbanlarını alıyor. Daha az kilolu bir kurbana göre tonluk boğalar daha avantajlı oluyor bu yüzden en çok bu boğalar tercih ediliyor” dedi.
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