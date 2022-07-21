Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 6 aylık artış ivmesini devam ettirdikleri takdirde yılın sonuna koydukları 1.3 milyar dolarlık hedefe ulaşacaklarını ve 2022 yılını rekorlarla kapatmak istediklerini söyledi. 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan İnterfresh Eurasia Fuarı hakkında da konuşan Uçak, "Ülkemizin uluslararası nitelikte bir taze meyve sebze fuarına ev sahipliği yapmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Taze meyve sebze sektörünün tek fuarı olan Interfresh Euraisa Fuarı, 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlecek. Fuar öncesinde Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve fuarı düzenleyen ANTEXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer, basın toplantısı düzenledi. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde 2022 yılının ilk yarısındaki ihracat performansı değerlendirilirken, Interfresh Euraisa Fuarı hakkın bilgiler paylaşıldı.

Hayrettin Uçak: "2022 sonunda rekorlarla kapadığımız bir yılı konuşmak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatının 2022 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 551 milyon dolara yükseldiği bilgisini vererek, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yılı 1 milyar 182 milyon dolar ihracat ile kapatmıştık. 6 aylık artış ivmemizi devam ettirdiğimiz takdirde bu yılın sonunda ihracatımızı 1 milyar 300 milyon dolara, Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023 sonunda ise ihracatımızı bir buçuk milyar dolara taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Ülkeler bazında da yaş meyve sebze ve mamuller ihracatımızda en fazla ihracat yaptığımız ilk 3 ülke: 93 milyon dolarla Almanya, 87 milyon dolarla Amerika ve 65 milyon dolarla Rusya olmuştur. Altı aylık dönemde 122 ülkeye ihracat gerçekleştirmişiz. Tabi ihracatımızda yaşanan, ham madde fiyatlarındaki artışlar, lojistik sorunları, Euro-Dolar paritesinin durumu bizleri zaman zaman rekabetçi fiyatlar verme konusunda zorluyor. Ancak şunu unutmayalım ki biz bir tarım ülkesiyiz. İhraç ettiğimiz ürünü kendimiz üretiyoruz, son derece modern işleme tesislerimizde ürünlerimizi işliyor ve paketliyoruz. Dolayısıyla bizim her zaman önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. İnşallah, 2022 yılının sonunda sizlerle rekorlarla kapadığımız bir yılı konuşmak istiyoruz" dedi.

Hayrettin Uçak: "Ülkemizin uluslararası nitelikte bir taze meyve sebze fuarına ev sahipliği yapmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum"

İnterfresh Fuarı hakkında da görüşlerini belirten Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuar ülkemizdeki tek yaş meyve sebze fuarı durumunda. Sektör olarak bu fuarı sahiplenmemiz gerektiğine inanıyorum. Her çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği, bereketli topraklara sahip ülkemizin adından söz ettiren uluslararası nitelikte bir taze meyve sebze fuarına ev sahipliği yapmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Bizler de Türkiye’deki İhracatçı Birlikleri olarak ortak bir stant ile fuara katılım sağlayacağız. Bu tür fuarlar ile potansiyel alıcılar, firmalarımızla bir araya gelerek yüz yüze ticari görüşmelerde bulunuyor, firmalarımızın tesislerini ziyaret ederek yerinde görme imkanı buluyor."

Mustafa Özen: "Bu sektörü hem üretenler hem de pazarlayanlar olarak bir arada götürmek zorundayız"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de, pazarlamanın üretim kadar önemli olduğunu ifade eden Özen, "Siz güzel pazarlama yaptığınız sürece üretim artıyor veya üretim varsa tutarsınız. Bu anlamda da gerek ihracatçılar birliğimizin olsun gerekse bu sektörün içerisindeki ticari anlamda, sanayi anlamda bunun müteşebbislerimizin katkısı yadsınamaz. Kıymetleri çok büyük, çok değerli. Bu sektörü hem üretenler hem de pazarlayanlar olarak bir arada götürmek zorundayız" diye konuştu.

Özer: "Ürettiğimiz ürünler kadar fuarlar da pazarlama noktasında sektörün önemli bir parçası"

ANTEXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer ise, 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında İnterfresh Fuarı’nın üçüncüsü gerçekleştireceklerini belirterek, “Uzun bir aradan ve pandemiden sonra sektörün ilk fuarı yeniden sektörle buluşacak. Bu gerçekten benim için çok önemli. Ürettiğimiz ürünler kadar fuarlar da pazarlama noktasında sektörün önemli bir parçası. Eğer ürününüz varsa elinizdeki ürünü dünyanın farklı ülkelerine pazarlamak istiyorsanız ya onlara tek tek ziyarete gideceksiniz. Ya da bulunduğunuz yerde bunu yapacaksınız. Yurt dışından gelen alıcılara ürünlerimizi ve işletmelerimizin Türkiye’de bulunduğunuz bölgede en rahat gösterebileceğimiz platformlar fuarlar" diye konuştu.

Özer, Avrupa’dan üç, Rusya’dan ve Ortadoğu’dan iki market zincirinin fuara katılacağını belirterek, fuarda 16 ülkeden 160 farklı alıcıyı stant açan firmalarla buluşturacaklarını söyledi.