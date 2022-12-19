Hayaldi gerçek oldu

Ordu, tarihinin en önemli günlerinden birini daha yaşadı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile kapasitesi arttırılan, ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan ÜnyePort, Ro-Ro seferlerinin ardından bir ilke daha imza atarak ilk kez bir kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Yüzlerce yolcu ile gelen kruvaziyer gemisi Ordu’nun Ünye Limanı’na demir attı.

Karadeniz’in en önemli ticaret ve turizm merkezi olmak amacıyla son iki yıldır hızlı bir atılım sergileyen Ordu, deniz turizmi ve taşımacılığında çıtayı yükseltti. Eylül ayında Ünye Limanı vasıtasıyla Rusya ile Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte uluslararası deniz taşımacılığına adım atan Ordu, bu kez dünya deniz turizminin en önemli alanlarından biri olan kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapıyor.

Başkan Güler, rotaya Ordu’nun eklenmesini sağladı

Rusya’nın Soçi kentinden başlayıp Trabzon, Amasra, İstanbul’u kapsayan rotada gezi gerçekleştiren Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yaptığı görüşmelerle rotasına Ordu’yu da ekledi. Yüzlerce yolcusu ile gezisine devam eden gemi sabahın erken saatlerinde Ünye’ye ulaştı. İlki yaşanan bu an için ÜnyePort’ta karşılama töreni düzenlendi. Törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı. Ordu için büyük öneme sahip etkinliğe basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Geminin kaptan ve mürettebatı Başkan Güler ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkan Güler ve beraberindekiler daha sonra gemiyi gezerek Ordu’yu ziyaret eden yabancı turistlere hoş geldin dileklerini iletti. Gemi ziyaretinde Başkan Güler ayrıca, kaptan ve gemi işletmecileri ile bir süre sohbet ederek kendilerine de hediye takdiminde bulundu.

“İmkansızı başardık”

ÜnyePort’ta gerçekleşen karşılama töreninde konuşan Başkan Güler, burada yaptığı açıklamada, Ordu’nun tarihi günlerinden bir tanesini daha yaşadığını söyledi. Kruvaziyer turizminin Ordu’nun güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Bugün en mutlu günlerimizden bir tanesini yaşıyoruz. Güzel Ordumuzda ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada olan gemi dünyanın sayılı kurvaziyerlerinden bir tanesi. Bir imkansızı başardık ve böyle bir imkânsızı mümkün kıldık. Yolcu terminali ile birlikte Ünye’miz çok önemli bir esere kavuşmuş oldu. Ünye Belediyemizin de bu çalışmalarda katkısı çok büyük. Bir kış günü Aralık ayında bir ilki, Ordu’da çok güzel bir turizm başlattık. Karadeniz’in güzelliğini bundan sonra deniz turizm ile kruvaziyer turizmi ile gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu hem bir kültür hareketi hem turizm hem bir ticari hareket hem de aynı zaman da tüm güzelliklerimizi dünyaya tanıtmak için güzel bir vesile olacak” dedi.

“3 ay değil 12 ay Ordu"

ÜnyePort’un her geçen gün daha da büyüyeceğini ifade eden Başkan Güler, “Ünye Limanımız Ro-Ro çalışmaları ile deniz ticaretini geliştirirken yakında başlayacak olan konteyner çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yepyeni bir faaliyetler dizisi ile ‘3 ay değil 12 ay Ordu, Ordu’yu dört mevsim yaşayın’ sloganıyla bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Bugün bizim mutluluğumuzun sınırı yok. Ordu’muzun güzelliklerini tüm dünya bu vesile ile görmüş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Tavlı: “Başkanımız Ordumuza ilkleri yaşatıyor”

Karşılama töreninde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu için ilkleri gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Tavlı, “Bugün Ünye Liman’ında ilkleri yaşıyoruz. Bu ilklerin yaşatılmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Turizm kenti Ordumuzda kruvaziyeri ve misafirleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Memnuniyetimizi de coşkulu karşılama ile ifade ettik” diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar: “Bu ziyarette en büyük emek Bakanımızın”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da konuşmasında, “Bakanımızın öncülüğünde Ordumuzda bir ilki yaşıyoruz. Bugün turizmin en önemli can damarlarından bir tanesi olan kruvaziyer gemisini Ordu’muzda karşıladık. Bu ilk ve inşallah devamı da gelecek. Bu ziyarette en büyük emek Sayın Bakanımızın. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kruvaziyer gemi işletme sahibi Emrah Kaptan: “Yeni seferlerde buluşacağız”

Kruvaziyer gemisinin işletme sahibi Emrah Kaptan ise Ordu’da olmaktan mutluluk duyduklarını ve yeni seferler düzenleyeceklerini vurgulayarak, “Bir yabancı sermayeli şirketin işletmecisi bir Türk firması, bunu gururla belirtmek istiyorum. Bunu burada yaşamak bir ilk ve çok güzel. Bakanımıza Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni seferlerde tekrardan buluşacağız” şeklinde konuştu.

Halk oyunları ve bando gösterileri eşliğinde yapılan karşılama törenin ardından turistler, kendilerini bekleyen otobüslere binerek Ordu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini gezmek üzere hareket etti.