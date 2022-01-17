Havza OSB’ye doğal gaz müjdesi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, doğal gaz arzının Havza Organize Sanayi Bölgesi’ne(OSB) olan ilgiyi arttıracağını belirterek, "Yapılan görüşmelerin olumlu olarak sonuçlanması ve OSB’ye doğal gaz arzı için bağlantı hattı ve yatırımın 2022 yılı yatırım programına alınmasında dolayı çok mutluyuz" dedi.

Bir dizi ziyaret için İstanbul’da bulunan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza Organize Sanayi Bölgesi’ne doğal gaz tedarikinin sağlanması amacıyla doğal firmasını ziyaret ettiler. Şirket merkezinde gerçekleşen toplantıda Havza Organize Sanayi Bölgesi’ne doğal gaz arzı için bağlantı hattı ve yatırımın 2022 yılı yatırım programına dahil edilmesi konularında görüş alışverişi konu ile ilgili talepler şirket yetkililerine iletildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza OSB’ye doğal gaz arzının önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, “Havza Organize Bölgesi’ne doğal gazın verilmesi Havza OSB’ye ayrı bir avantaj katacak ve OSB’nin dolayısıyla ilçemizin daha cazip hale gelmesini sağlayacak" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB’ye doğal gaz arzının Havza OSB’ye olan ilgiyi arttıracağını ifade ederek, “Doğal gaz sanayi üretiminde önemli bir rol oynamakta. Havza OSB’ye doğal gaz verilmesi Havza OSB’ye daha çok yatırımcı gelmesi bu da işsizlik ve istihdam sorunun daha hızlı çözülmesi demek. Ayrıca Havza OSB’ye gaz arzı Üniversite Mahallemize ve Havza Meslek Yüksekokuluna doğal gaz arzının sağlanması demek. Yapılan görüşmelerin olumlu olarak sonuçlanması ve Havza Organize Sanayi Bölgesi’ne doğal gaz arzı için bağlantı hattı ve yatırımın 2022 yılı yatırım programına alınmasında dolayı çok mutluyuz. Havza Organize Sanayi Bölgemize ve Havzamıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.