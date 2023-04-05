Havza OSB’nin yol sorunu çözüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Havza Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) Samsun-Ankara yoluna bağlayan 1,8 kilometrelik bölünmüş beton yol çalışması tamamlandı.

Şehrin ekonomisinin gelişmesi için her alanda desteğini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB’lerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için de hassasiyet gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi, Havza OSB için çok önemli bir yol projesini hayata geçirdi. Havza OSB 1,8 kilometrelik bölünmüş beton yol çalışması tamamlandı. Proje kapsamında toplamda 4 bin metreküp kazı, 20 bin metreküp dolgu yapıldı. Havza OSB’yi Samsun-Ankara karayoluna bağlayan 14 metrelik genişliğe sahip bölünmüş yolun yapılmasıyla OSB’de fabrikaları bulunan iş insanlarının önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu.

OSB’nin değerine değer katacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza OSB yolunun yapılmasının çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Yolun genişliği ve güvenliği önemliydi. OSB’ye gelen yatırımcılar içinde önemli bir referans. Bölünmüş beton yol çalışmamızı hızla tamamladık. OSB’nin değerine değer katacak bir yol oldu. Kentimizin ekonomisine büyük katkı sağlayan organize sanayi bölgelerimizin ve burada faaliyet gösteren iş insanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarındayız. Kentimizdeki OSB’lerin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz“ dedi.

Yol çalışmasının hem mevcut yatırımcılar hem de Havza OSB’ye yatırım yapmayı düşünen iş insanları açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Havza OSB Müdürü Erol Pepeç, “OSB’ye cevap veren bir yolumuz yoktu. Bize bu yol gerekliydi. Yurt içinden ve yurt dışından iş insanları ve yatırımcılar buraya geliyor. Gelen yatırımcı ilk olarak yola bakıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi yolumuzu yaparak bizim sıkıntımızı giderdi. Bu çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Ulaşım kolaylaştı

Havza OSB’deki bir işyerinde çalışan Hüseyin Köksal ise “Bu yol çalışması OSB’nin prestijini artırdı. Buradaki fabrikalar için çok iyi oldu. Ulaşım kolaylaştı. Yol daha güvenli ve konforlu oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Bu yol, OSB için çok büyük bir yatırım oldu” açıklamasında bulundu.

Havza OSB’de çalışan Kemal Baştuğ da Havza OSB için bu yolun yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyerek “Ulaşım olmadan olmazdı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.