Havucun tarladan sofraya zahmetli yolculuğu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ekiminden, toplanmasına ve paketlenmesine kadar zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alan havucun hasadı sürüyor.

Kırıkhan ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla çamurlu tarlalardan toplanan havuçlar, temizlik sürecinden geçtikten sonra yurdun dört bir köşesine gönderiliyor. Havuçlar, Kırıkhan ilçesinde sabah erken saatlerde toplanmaya başlanıyor. Erkekler, çamurlu tarlalarda söküm işlemini gerçekleştirirken, kadınlar da ürünlerin saplarını koparıp çuvallara istifliyor. Ardından araçlara yüklenen havuçlar, yıkama bölümüne götürülüyor. Çamurdan arındırılan havuçlar, paketlemeye hazır hale getiriliyor.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, ilçede bu yıl 15 bin dönüm alana sarı havuç ekildiğini belirterek, “Sarı havucun hasadına başlanıldı. 5 bin dönüm alana ekilen siyah havuç ise 2 ay sonraya yetişecek. Sarı havuç hasadının tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sarı havuç da dönüme 3 ile 4 ton ürün alınıyor sarı havuç fiyatı bin 100 TL ve bin 500 TL arası değişiyor. Pandemi sürecinde toplanmada bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli girişimlerde bulunarak çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Sarı havucun yurt dışına da ihracatı oluyor. Bulgaristan, Ürdün, Romanya’ya yolluyoruz. Suudi Arabistan’a da yolluyorduk fakat sıkıntılar olduğu için şuan Türkiye’nin göndermiş olduğu havucu almıyor” dedi.