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HAVELSAN dünyanın ilk 100 firması arasında kalmak istiyor

HAVELSAN Hackathon Etkinliği’ne katılmak üzere Ankara’dan yola çıkan HAVELSAN Ekspres treni ile Malatya’ya gelen HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, geçen yıl dünyanın ilk 100 firma arasına girdiklerini, bu yıl da sıralamada yerlerini korumak istediklerini kaydetti.

Ekonomi 18.05.2022, 10:53
HAVELSAN dünyanın ilk 100 firması arasında kalmak istiyor

HAVELSAN Hackathon Etkinliği’ne katılmak üzere Ankara’dan yola çıkan HAVELSAN Ekspres treni ile Malatya’ya gelen HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, geçen yıl dünyanın ilk 100 firma arasına girdiklerini, bu yıl da sıralamada yerlerini korumak istediklerini kaydetti.

İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda alanında uzman mühendisler, güncel HAVELSAN teknolojileri ile insan kaynağı ekibinden işe alım ve kariyer rehberliği konularında bilgiler verdi. HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, dünyada sayılı firmalar arasında olduklarını ve bu projenin ilk defa trende yapıldığını belirterek, “Bu proje ilk defa yapılıyor. Üniversiteler bizim kaynağımız. Bizim yüzde 75 üniversite öğrencimiz bilgisayar, elektrik ve elektronik mühendisinden oluşuyor. O yüzden üniversite öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Biz, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) güçlendirme vakfıyız ve kardeş şirketlerimiz var. Buralarda başarılı öğrencilere ihtiyacımız var. Bazı kriterlerimiz var. Olabildiğince kendisini geliştirmiş, yabancı dili olan, kredisi 3 ve üzeri olan arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. Biz sadece Türkiye’de değil, dünyada sayılı firmalar arasındayız. Geçen sene dünyanın ilk 100 firması arasına girdik. Bu yıl da ihracatımızı arttırarak, ilk yüz firma içerisinde kalmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

“Milli ve yerli üretim önemli, bütün verilerimiz bizde kalıyor”

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri’ndeki bütün yazılımların komuta kontrol sistemlerinin milli ve yerli üretim olduğuna dikkat çeken Aksöz, “Her şeyimizi biz kendimiz yapmaya başladık. Devam ediyoruz ve dünyada sayılı ülke haline geldik. Bunları yapanlar genç arkadaşlarımız, mühendislerimiz. Çok başarılı arkadaşlarımız var. Bunlar sayesinde biz buralara geliyoruz. HAVELSAN olarak bizim üç ana dalımız var; birisi komuta kontrol sistemleri, şu anda Silahlı Kuvvetler’deki, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri’ndeki bütün yazılımların komuta kontrol sistemlerini biz milli ve yerli yazıyoruz. Milli ve yerli şundan önemli, bütün verilerimiz bizde kalıyor. Başka yazılımlar bizim silah sistemlerimizde kullanılmıyor. Bunu zaman zaman bir takım ambargolarda gördük. Şu anda bunları biz kendimiz yapıyoruz. Son zamanlarda da insansız kara aracı ve hava araçlarını yapmaya başladık. Şu anda onların da saha denemeleri başladı” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, HAVELSAN Ekspres’in ilk durağının Malatya İnönü Üniversitesi olmasından mutluluk duyduğunu belirtti. TCDD Genel Müdürlüğü Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Şinasi Kazancıoğlu ise HAVELSAN’ın seçkin bir kuruluş olduğuna değinerek, “HAVELSAN, Türkiye’nin seçkin kuruluşlarından biri. Katma değerleri çok olan, barışta ve savaşta katma değerlerini gördüğümüz yerli ve milli bir kuruluş. Ulusal, uluslararası adını duyuran çok revaçta bir kuruluş” diye konuştu.

Programda daha sonra HAVELSAN teknolojileri ile insan kaynağı ekibinden işe alım ve kariyer rehberliği konularında bilgi verildi. Etkinliğe katılan 70 yarışmacı öğrenci ve 35 yönetici, Malatya’dan trenle Diyarbakır ve Siirt illerine geçecek.

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