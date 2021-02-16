banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
TÜİK başkanı görevden alındı...
TÜİK başkanı görevden alındı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi

Havaların soğuması kış çaylarına talebi artırdı

İstanbul’da havaların soğumasıyla aktarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Soğukların etkisiyle kış çayları ve doğal ballar ilgi görmeye başladı. Bu durumdan memnun alan aktarcılar, satışların yüzde 50 arttığını söylediler.

Ekonomi 16.02.2021, 09:15
2
Havaların soğuması kış çaylarına talebi artırdı

İstanbul’da havaların soğumasıyla aktarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Soğukların etkisiyle kış çayları ve doğal ballar ilgi görmeye başladı. Bu durumdan memnun alan aktarcılar, satışların yüzde 50 arttığını söylediler.

İstanbul’da havaların soğuması aktarcılarda hareketlilik oluşturdu. Soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, özellikle ekinezya, ada çayı, ebegümeci ve kestane balına rağbet gösteriyor. Pandemiden dolayı satışlar düşük olsa da havaların soğuması aktarcıları sevindirdi. Ayrıca aktar çalışanları, ürünlerin doğal olmasına ve çalışan kişilerin bilgili olmasına dikkat etmeleri gerektiğini yönünde vatandaşlara uyarıda bulundular.

“Satışlarda yüzde 50 artış yaşıyoruz”

Pandemi dolayısıyla yüzde 75 işlerimizde düşüş olduğunu belirten aktar dükkanı sorumlusu Mehmet Şık, “Kış ayı bizim iş yapma sezonumuz. Havanın birden 20 derece düşmesi de işlerimize olumlu yönde etkiledi. Şu an natürel ballar, kış çayları, daha çok bunlara yöneldi insanlar. Şu an için ise işlerimizde yüzde 50 bir artış yaşandı. Özellikle kestane balı şu dönemde çok satılıyor. İçerisinde glikoz yok hem şeker hastası hem de kanser hastası rahatça kullanabiliyor. Ayrıca akciğer desteği sağlar. Bunların yanında kış çayları olarak ekinezya, ada çayı, ebegümeci bu tarz bitkiler tercih ediliyor. Bu çaylar da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunları kullanarak fayda görüyor müşterilerimiz. Bu ürünlerin kilo olarak fiyatı ise Kestane balı 250 TL, Ada çayı 90 TL, Ekinezya 200 TL, Ebegümeci ise 200 TL olarak satıyoruz” şeklinde konuştu.

“Aktarda çalışan kişinin ürünle alakalı bilgili olup olmadığı bakmak gerekiyor”

Bitkisel ürünlere olan merakı da açıklayan Şık, “İnsanlar uzunca zaman ilaç kullandıktan sonra bir bıkkınlık geldi. Bundan dolayı bitkisel ürünlere fazla talep var. Binlere marka ve ürün olduğu için ürünlere bir güvensizlikte oluyor. Belirli marklar oluyor bu işi gerçekten güzel yapmış ve patentli olan, kendi bayileri olan markalar var. Buralardan alınmasını tavsiye ederim. Aktarda çalışan kişinin ürünle alakalı bilgili olup olmadığı bakmak gerekiyor. Fitoterapi belgeleri olması gerekiyor, bu işteki olan geçmişi, markanın kendi başarısı bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16