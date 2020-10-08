Havaların soğumaması balık fiyatlarını yükseltiyor

Balık sezonunun başlamasıyla tezgahlar balıklarla dolmaya başladı. Balıkçılar denizlerde balığın bol olduğunu söylerken, fiyatların yüksek olmasının havaların soğumamasından kaynaklı olduğunu belirtti. Tüketiciler tarafından oldukça sevilen palamudun ortalama fiyatı 15 lira olduğu görüldü.

Besin değeri oldukça zengin olan balıklara tüketici yoğun ilgi gösteriyor. Balıkçılar denizlerde balığın bol olduğunu söylerken, havaların soğumamasından dolayı fiyatların yükseldiğini belirtiyor. Tezgahlarda bol olan ve tüketiciler tarafından oldukça sevilen palamudun ortalama fiyatı 15 lira olarak görüldü.

Balıkçı esnafı Erhan Gün, palamut sezonunun başladığını belirterek, “Beklentilerimiz çok yüksekti. Sezonun başındaki haftalarda palamut fiyatları çok düştü. Ancak şuanda aynı şey söz konusu değil. Bize az geliyor. Bu da havaların sıcak olmasından kaynaklanıyor. Yağmur yağmadığı ve havaların soğumadığı sürece balık hem yukarı çıkmaz hem de beslenmez. Palamut fiyatları boyutlarına göre değişiklik gösteriyor. Boyutlarına göre 10 liradan başlayan palamut, 18 liraya kadar çıkıyor. Vatandaş, pandemiden dolayı yediğine çok dikkat ediyor. Balıktaki protein üst seviyede ve her bütçeye uygun balık bulunuyor” diye konuştu.

“Hamsinin bu sene az olması, palamudun bol olmasından kaynaklı”

Bir diğer balıkçı esnafı Şafak Gün ise, denizde bu sene balığın bol olduğunu ancak tezgaha bunun yansımadığının altını çizerek, “Tezgaha yansımamasının sebebi havaların aşırı sıcak olmasıdır. Havalar soğuduğu zaman balıklar yüzeye doğru çıkacaktır. Şuanda tezgahlarda palamut bol miktarda bulunuyor. Yaklaşık 1 kiloya denk gelen bir palamudun fiyatı 15 TL’dir. Çinekop 50 lira, deniz levreği ve deniz çuprası 50 lira, mezgit 35 lira ve barbun 60 lira. Yağmur yağarsa ve havalar soğursa eğer fiyatlar biraz daha düşer. Hamsinin bu sene az olması, palamudun bol olmasından kaynaklıdır. Palamut hamsiyi yiyor. Hamsinin kilosu 30-35 lira. Bu sezon balıkların fiyatları bir ay sonra belli olur” ifadelerini kullandı.