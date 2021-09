Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi

Havaların soğumasıyla birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise bağışıklık sistemini güçlendiren ıhlamur ve kış çayı yer aldı.

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. En çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alırken, hibiskus, hatmi çiçeği, adaçayı, kuşburnu, propolis ve özel karışımlı ürünler de tercih edildi. Havaların soğumasıyla beraber ıhlamura rağbetin arttığını söyleyen aktar Emin Özcan, "Trabzon’dan getirdiğimiz özel yayla çayı dediğimiz bitkimiz var. Bu yayla çayı gribal enfeksiyona, vücut direncine karşı çok etkili olduğu için müşterilerimize çok öneriyoruz. Kendi yaptığımız atom karışımlarımız var. 10 çeşit bitki karışımımızın içinde hibisküs, hatmi çiçeği, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu gibi ürünler var, bunları çok fazla satıyoruz. Pandemide çok sattığımız udi hindi yağımız var, bu bağışıklığı kuvvetlendirir. Propolis kış aylarının vazgeçilmezidir. Propolisi sabahları açken yarım çay bardağı suya 10 damla damlatıp içilmesini tavsiye ediyoruz. Öksürüğe, balgama, vücut direncini arttırmaya çok iyi geliyor" dedi.

"Vatandaşların hastalanmadan aktarlara gelmesini öneriyoruz"

Çocuklara yönelik yaptıkları özel bitkisel karışımların olduğunu da söyleyen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an en çok tüketilen ve tavsiye edilen kış çayı, ıhlamur ile karışımlarımızdır. Bal da tüketiliyor. Kestane balımız var, çiçek ve çam balımız mevcut. Bunlar kış sezonunda satılan ürünlerimizdir. Keçiboynuzu tozu, zencefil bunlar da tüketilmeli. Zerdeçal tozunu bala karıştırıp vatandaşların ve çocukların tüketmelerini öneriyoruz. Fiyatlar uygun, her bütçeye göre fiyatlarımız var. 250 gram atom çaylarımızı 15 TL’den satıyoruz. Ihlamurun kilosunu 150 TL’den satıyoruz. Müşterilerimize 15 TL’den 50 TL’ye kadar karışımları yapıp veriyoruz. İnsanlar hasta olduktan sonra aktarlara geliyor. Hasta olmadan buraya gelseler, ıhlamur, kuşburnu, atom ve kış çayını içseler bağışıklık sistemlerini her daim yüksek tutarlar ve hastalanmazlar. Gribal enfeksiyon yaşamazlar, bağışıklık sistemini sürekli zinde tutarlar. Vatandaşların hastalanmadan aktarlara gelmesini öneriyoruz" diye konuştu.

"En fazla kış çaylarımız tercih ediliyor"

Dükkanlarda yoğunluk olduğuna dikkat çeken aktar Serkan Açık, "Vatandaşlara en çok önerdiğimiz kış çaylarımız var, bunlar mevsim geçişinde soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Arı sütlü zencefilli macunumuz var, sabahtan aç karınla bunu kullanabilirler. Bunlar hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hem de hücreleri yeniliyor. Atom çaylarımızı sıcak suyun içerisine iki tane atarak

kullanabilirler. Karışım pekmezlerimizi mevsim geçişlerinde herkese öneriyoruz. En fazla kış çaylarımız tercih ediliyor. Bütün bitkiler bunun içerisinde mevcut, içerisine biraz zencefil attırıyoruz, zerdeçal attırıyoruz, biraz da bal attırıyoruz. Güzel bir ferahlık veriyor. Her gün bir tane balık hapı da kullanabilirler hem omega almış olurlar, hem de bağışıklık sistemlerini güçlendirirler, hem de hücreleri yenilenir. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri için vatandaşlara arı sütü, propolis ve bal karışımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlaç kullanma taraftarı değilim"

Her zaman aktara geldiğini söyleyen Nurten Kocabaş, "Her aktara geldiğimde ıhlamur çayı, zencefil, tomurcuk çayı alıyorum. Paketlerde karışımlar var, karışık bitki çayları onlardan alıyoruz. Çocuklara limonlu ıhlamur çayı içiriyorum. Kışa hazırlanıyoruz, fındığımı da aldım. İlaç kullanma taraftarı değilim, bu tarz bitkisel ilaçlarla bence daha iyi korunuyor. Zencefili, ıhlamuru kaynatıp içersin hiçbir şeyin kalmaz. Vatandaşlara bitki çayları içmesini öneriyorum, ağrı kesici kullanmaktansa bitki çayları daha önemli bence" şeklinde konuştu.