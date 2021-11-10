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Havalar soğudu meste talep arttı

Havaların soğumaya başlamasıyla "mest" isimli su geçirmez pabuçlara olan talep arttı. Üreticiler ise talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Ekonomi 10.11.2021, 13:12
Havalar soğudu meste talep arttı

Havaların soğumaya başlamasıyla "mest" isimli su geçirmez pabuçlara olan talep arttı. Üreticiler ise talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Mest pabucu, kış aylarında vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine üzerine yaş el ile bir kere mesh edilen, ’mest’ isimli su geçirmez pabuçlar, bilhassa kış aylarında büyük rağbet görüyor. Mest üreticileri pandemi döneminde zaman zaman üretimi yavaşlatırken, havaların soğuması ve normalleşmeyle birlikte siparişlerde artış yaşanıyor.

“Talepleri karşılamakta şu an zorlanıyoruz”

Gelen talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışan 25 yıllık mest üreticisi Halit Çelik, “Talep konusunda bir sıkıntı yok Elhamdülillah. Talepleri karşılamakta şu an zorlanıyoruz Allah’a şükür. Tabii insanlar tanıdıkça, bildikçe ve bu ürünü kullandıkça, anlıyorlar, giyiyorlar. Yeni nesilde de bu ürün talebi var Allah’a şükürler olsun. Herkes kullanıyor, insanlar hem abdest almanın kolaylığı hem de ayaklarının sağlığı için bu ürünü tercih ediyorlar. Doğal bir ürün, zaten ayağa hiçbir zararı yok. Kanserojen madde içermeyen, tamamen el işçiliğinden üretilen, doğal yöntemlerden yapılan bir ürün” dedi.

Sıkıntılı bir dönemi kısmen geride bıraktıklarını anlatan Çelik, “Pandemi döneminde mecburen kısıtlamalardan dolayı ara vermelerimiz meydana geldi. Tabii insanların sokağa çıkamamaları, alışveriş kültürünün değişmesi, farklılaşması bazı aksaklıklar oluşturdu. Bu yıl Allah’a şükür hayat normale döndü, insanlar alışverişlerini rahatlıkla yapmaya başladı. Bizim üretim alanımızda da geçen yıl ile bu yıl arasında fark var” şeklinde konuştu.

“Ürünlerimiz yüzde 40 oranında yurt dışına satılan ürünler arasında”

Ürettikleri mestleri Türkiye’de bütün illere gönderdiklerinin altını çizen Çelik, “Müşterilerimizin siparişleri doğrultusunda 81 ilimize gönderiyoruz. Dolaylı olarak yurt dışına satılan ürünler var, bunlar da İstanbul bağlantılı olarak satılıyor, ihracata gidiyor. Yaklaşık yüzde 40 veya 50 oranında yurt dışına gidiyor, kalanının ise Türkiye genelinde satışı gerçekleştiriliyor. Müşterilerimiz deri ürünleri tercih etmeli. Maalesef bu ürünlerin suni deri olanı yapılıyor. Tabii tüketici bunu anlamayabilir ama yıllardır alışveriş yaptığı yerlerden alabilir bu ürünleri. Bizim hemen hemen her şehirde bir satıcı bayimiz mevcut. Vatandaşlarımız buradan temin edebiliyor. Biz buradan toptan gönderiyoruz. Ürünün kalite ve çeşitlerine göre, 30 liradan 40 liraya kadar perakende satışı yapılıyor. Bazı ürünlerde ise 50 liraya kadar çıkabiliyor. Tercih sebebi deriden dolayı fiyatlarda değişiklik olabilir sadece. Şu an üretim alanında 18 çeşit ürün var. Bunlar 3 farklı deriden, iç astarları farklılık gösteren yani bunu açacak olursak içine elyaf kullandığımız var, daha kalın tüy kullandığımız var ve kürklü ürünler var. Lastikli, fermuarlı ürünler bulunuyor” diye konuştu.

Eleman sorunu yaşadıklarını söyleyen mest üreticisi Halit Çelik son olarak, “Kalifiye eleman sorunu her meslekte olduğu gibi bizde de var. İnsanlar üretim yapılan yerlerden biraz daha uzaklaşıyor maalesef. Kolay işleri tercih ediyorlar daha çok. Herkes de olan sorun bizde de mevcut. İsteriz ki insanlar gelsinler, bu işleri yapsınlar. Bizler bu işin sonu olmayalım. Yeni yeni nesiller devam etsin, bu işi geliştirip yürütsünler İnşallah” ifadelerini kullandı.

Mest nedir ve nasıl kullanılır

Mestlerin nasıl kullanılacağı hakkında dinimizislam.com sitesinde şu bilgiler veriliyor: ’’Mest, ayağın yıkaması farz olan yerini örten su geçirmez ayakkabı demektir. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine, hiç özür ve zaruret olmasa bile, yaş el ile bir kere mest üzerine mesh edilmesi, erkek için de, kadın için de caizdir. Ayağın üç parmağı sığacak kadar yırtığı bulunan bir mest üzerine mesh etmek caiz değildir. Mest üzerine mesh müddeti mukîm olan için 24 saattir. Misafir için ise üç gün üç gece, yani 72 saattir. Mestin bir saat yol yürüyünce, ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması lazımdır.’’

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