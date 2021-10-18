banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

Havalar soğudu vatandaşlar kış çaylarına talebi artırdı. Grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar şifayı bitkisel çaylarda arıyor.

Ekonomi 18.10.2021, 13:12
Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

Havalar soğudu vatandaşlar kış çaylarına talebi artırdı. Grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar şifayı bitkisel çaylarda arıyor.

Havalar soğudu, grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar çareyi bitkisel çaylarda arıyor. Ada çayı, zencefil, ıhlamur, en fazla tercih edilen çaylar arasında yer alıyor. Bu çayları karıştırılarak da tüketilebildiğini söyleyen satıcılar havalar soğuduğunda gripten korunmak için bu çayların şifa niteliğinde olduğunu belirtiyor. Kış çaylarının 100 gramı ortalama 20 lira civarında satılıyor.

Eminönü Mısır Çarşısı esnaflarından Mahmut Yıldız, ‘’Havalar soğuduğunda kış çaylarına talebin artıyor. Zencefil, ıhlamur, ada çayı, papatya çayı karışımları da kış çayı olarak tüketilebiliyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, gripten korunmak isteyen vatandaşlar kış çayını tercih ediyor. Bitkisel çaylar şifa niteliğinde. Kış çayları bal, tatlandırıcı ekleyip de tüketilebiliyor. Ortalama fiyatları ise 100 gramı 20 lira civarında. 250 - 300 gram kış çayı kış mevsimi bitene kadar yeterli olacaktır’’ dedi.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak amacıyla vatandaşların kış çayına talep gösterdiğini ifade eden Necmettin Güneş isimli esnaf ise ‘‘Kış mevsiminde kış çaylarına yoğun ilgi oluyor. Soğuk algınlığına, gribe karşı korunmak isteyenler tercih ediyor. Kış çayı karışımlarında zerdeçal, ada çayı, ıhlamur, tarçın gibi bitkiler mevcut. Genel olarak 100 gramlık paket olarak satılıyor. Fiyatı 20 lira civarında’’ sözlerini ifade etti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2