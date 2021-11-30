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Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılar gündeme geldi

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, soğuk havanın ülkenin birçok yerinde etkisini göstermesiyle tüketicilerin en çok ihtiyaç duyacağı ürünler arasında yer alan elektrikli ısıtıcılar hakkında yeni bir rehber yayınladı.

Ekonomi 30.11.2021, 11:04 30.11.2021, 11:13
Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılar gündeme geldi

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, soğuk havanın ülkenin birçok yerinde etkisini göstermesiyle tüketicilerin en çok ihtiyaç duyacağı ürünler arasında yer alan elektrikli ısıtıcılar hakkında yeni bir rehber yayınladı.

MediaMarkt, soğuk havaların yurdun neredeyse tamamında etkisini göstermesiyle gerek evlerde veya iş yerlerinde gerekse kafe ya da restoranlarda ve hatta açık alanlarda dahi kullanılabilecek elektrikli ısıtıcılara dair kısa bir rehber hazırladı. Elektrikli ısıtıcı denilince akla gelen ilk modeller olan ‘infrared ısıtıcılar’, ışık desteği ile doğrultulduğu bölgeyi ısıtma özelliğine sahip. Bu nedenle yaydığı ısı geçici olmakla birlikte oldukça kuvvetli bir şekilde ortamı ısıtabiliyorlar. Buna ek olarak ortam yeteri kadar ısındığında kendini durdurma ve soğuduğunda ise tekrar çalıştırma özelliğine sahip olan bu cihazlar, az enerji tüketme özellikleriyle de bazı alternatiflerinden sıyrılıyor.

Şirketin hazırladığı elektrikli ısıtıcı rehberinde şu bilgilere yer verildi:

MediaMarkt Türkiye’nin hem mağazalarında hem de online kanallarında satışa sunduğu bu cihazların tüketicinin ihtiyacına göre alternatif form seçeneklerinin bulundurduğunu açıkladı. Örneğin fanlı ısıtıcılar, yağlı radyatör, ayak ve infrared ısıtıcılar kendi içlerinde kullanım alanına ve fonksiyonlarına göre çeşitlilik gösteriyor. Mini sobalar, duvara monte edilen ve kule tipi modeller gibi diğer modeller ise farklı özellikleriyle birbirlerinden ayrışıyor.

Fanlı ısıtıcılar küçük alanlar için tercih sebebi

Tüketiciler, elektrikli ısıtıcı alırken öncelikle ürünü nasıl bir ortamda kullanacağını göz önünde bulundurmalı. Örneğin taşınabilirlik özellikleri sayesinde oldukça tercih edilen modellerden olan fanlı cihazlar, soğuk kış günlerinde hızla ısıtılması arzu edilen çocuk odası, banyo, mutfak gibi nispeten küçük alanlarda çokça değerlendiriliyor. Fanlı ısıtıcılar, modele göre farklı güç değerlerinde olabiliyor ve böylece kademeli ısıtma seçenekleri de sunabiliyor.

Elektrikli/Infrared ısıtıcılar kendi içinde farklı modellere ayrılıyor

Infrared ısıtıcılar bütçeye ve kullanım alanına göre oldukça çeşitli seçenekler sunuyor. Bu nedenle tüketiciler öncelikle hangi ve ne kadar büyüklükte bir ortamda bu cihazları kullanacağını iyi hesaplamalı. Bünyesinde farklı model, marka, renk ve tasarımlarda infrared ısıtıcılar bulunduran MediaMarkt’a göre, ayaklı ısıtıcılar hem iş yerleri hem de evler için ideal bir tercih. Mini modeller, ayaklı ve taşıma koluna sahip oldukları için ortam fark etmeksizin tercih unsuruyken kule tipi modeller de diğer ürünlerden ekstra özellikleriyle ayrılıyor. Ayaklı modeller ısıyı ortama yayabilirken mini modeller kısa süreli ısınma sağlıyor. Daha modern bir görünüme sahip olan kule tipi modellerde de programlanabilen ısı kontrolü mevcut.

Termostatlı cihazlar tasarruf sağlayabiliyor

Ortamın soğuk ya da sıcak olduğunu anlayarak devreye giren termostat özelliği sayesinde cihazlar belirtilen sıcaklığa ulaşınca kendini kapatarak gereksiz enerji harcanmasını engelliyor.

Zamanlayıcısı da var

Isıtma gücü gösterildiği ve sıcaklığın takibinin yapılabildiği dijital LCD ekran, uzaktan kumanda gibi ilave özellikler, tüketicilerin ürünleri tercih ederken dikkat ettiği diğer ekstra işlevler arasında yer alıyor. Kule tipi elektrikli ısıtıcı modellerinde ise açma-kapama zamanlayıcısının olması da ön plana çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Balkon veya teraslarda kullanılabilir

Kafe ve restoranların açık alanlarında dikkat çeken bu modeller, evlerin balkon veya teras gibi alanlarında da kullanım imkanı sunuyor. Açık alanlarda kullanılabilen bu ürünler sayesinde tüketiciler, soğuk havalarda dahi evlerinin bu alanlarını değerlendirebiliyor.

Yağlı radyatörlerin geniş kullanım alanı bulunuyor

Infrared ısıtıcılara alternatif olan yağlı radyatör ısıtıcılar da kalorifer görünümünde olduğundan geniş bir kullanım alanı sunuyor. Bu cihazlar havayı kurutmuyor.

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