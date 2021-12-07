banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu

Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı

Akdeniz’de av yasağının kalktığı 15 Eylül’den itibaren tezgahlar balıkla dolup, taşarken, Mersin’de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayı başı olmasına rağmen balığa zam gelmedi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Şu an balık bolluğu var. Balık fiyatları en uygun döneminde" dedi.

Ekonomi 07.12.2021, 09:59
Havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı

Akdeniz’de av yasağının kalktığı 15 Eylül’den itibaren tezgahlar balıkla dolup, taşarken, Mersin’de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayı başı olmasına rağmen balığa zam gelmedi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Şu an balık bolluğu var. Balık fiyatları en uygun döneminde" dedi.

1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de bütün tekneler, Akdeniz’de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül’den itibaren ise tüm Türkiye’de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da balıkla dolup, taşarken fiyatlarda yarı yarıya düşmüştü. Akdeniz’de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayının başına gelinmesine rağmen Mersin’de balık fiyatları artmazken, balıkçılar vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye çağırdı.

"Şu anda en uygun dönemde"

Balık fiyatlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül’de balık sezonunun açıldığını söyledi. O günden beri balık çeşitliliklerinin bol olduğunu vurgulayan Polat, “Şu anda balık bolluğu var. Zaten Akdeniz’imiz çeşitlilik konusunda çok zengin. Barbun, gümüş, mezgit, çupra, levrek, istavrit, dil, hamsi var. Hamsi dışında her türlü balıklarımız Akdeniz’den çıkıyor. Hamsi ve sardalyede şu anda bolluk ve ucuzluk var. Balık fiyatları şu an en uygun döneminde" diye konuşu.

Havaların iyi gitmesinin de fiyatlarda etkili olduğunu kaydeden Polat, "Havalar soğuyunca, yağmur, fırtına başlayınca denize çıkmada teknelerimiz sıkıntı oluyor. Çıksa bile verim düşük oluyor. Şu an havaların iyi gitmesinden dolayı rahat bir şekilde avlanma yapılabiliyor. Bu yüzden balık sıkıntısı şu anda yaşamıyoruz. Fiyatlarımız da çok uygun. Sardalye 15-20, hamsi 20, barbun, gümüş, mezgiti 30-40 lira arasında satıyoruz. Sadece bir kültür balıklarında fiyat yüksekliği var. Onu da zaten vatandaşlarımız çok tercih etmiyor" şeklinde konuştu.

"Her türlü bütçeye uygun balığımız var"

Vatandaşları da balık yemeye davet eden Polat, "Özellikle halen pandemi dönemini atlatamadık. Balığın omega 3 etkisi çok yüksek. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinlerden biri. Şu anda belki de doğallığını koruyan tek yiyecek balıktır. Her yaştan insanımızın her zaman yiyebileceği bir yiyecek. Balığın çok faydası vardır, hiçbir zararı yoktur. Halkımızı balık yemeye çağırıyoruz. Mevcut ortamda fiyatlar da çok uygun. Herhangi bir zamda yapmadık. Her türlü bütçeye uygun balığımız var. Halkımız bunu da zaten değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin en uygun fiyatıdır"

Balıkçı Ömer Polat ise şu an denizden en çok barbun, gümüş, istavrit, sardalye çıktığını söyledi. Palamut balığının da yavaş yavaş çıkmaya başladığını kaydeden Polat, "Fiyatlarımız Türkiye’nin en uygun fiyatıdır. Çünkü Mersin bir deniz kentidir. Sardalye, hamsi 20, istavrit 20-25, barbun 30-40 lira arasında, palamutun tanesi 35 liraya gidiyor. Balığın çeşitliliğine, büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor ama çok uygun satıyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8