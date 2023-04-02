Havalar ılık gitti, kavun üreticilerinin yüzü güldü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kavun üreticileri bu yıl geçen yıllara göre 10 gün önce hasat etti.

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca ilçesinde turfanda kavun üreticileri havaları ılık geçmesinden dolayı bu yıl geçen yıllara göre 10 gün önce hasat yaptılar. 3 Ocak 2023 tarihinde seralarına diktikleri kavunları 25 Mart 2023 tarihinde hasat etmeye başladılar.

30 yıldan beri kavun ürettiğini belirten Üretici Cihan Tabak, “Kavunlarımız toptancı halinde 40 - 45 Liradan alıcı buluyor. Geçen yılki fiyatlarla aynı. Fazla bir fark yok. 4 dönüm kavun seram var. 20 - 25 ton kavun hasat etmeyi bekliyorum. Havaların ılık geçmesinden dolayı ürünlerimiz geçen seneye göre 10 gün önce hasat edildi” dedi.