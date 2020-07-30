Havacılık sektörünün en zor yılı

IATA bu duruma gerekçe olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve gelişmiş ülkelerdeki Covid-19’u önleme çalışmalarının ağır işleyişini gösterdi.

IATA açıklamasında “Virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerde ABD dışındaki gelişmiş ekonomiler başarı göstermiş olsa da bu ülkelerde ve Çin’de salgın kendini yeniden gösterdi.” dedi.

IATA gelişmekte olan ekonomilerde ise virüsün önlenmesine dair “küçük sinyaller” olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği, ABD ile kombinasyon halindeki ekonomisi gelişmekte olan ülkelerin küresel hava trafiği pazarının yüzde 40’ını temsil ettiğini belirtti.

İŞ SEYAHATLERİN BAŞLAMASI TOPARLANMAYI HIZLANDIRABİLİR

Küresel hava trafiğinin normalleşmesinin 2024 yılını bulmasına iş seyahatlerinin azalması da gösterildi. IATA insanların koronavirüs sebebi ile daralan ekonomilerde iş kaybı yaşama korkusu ile tatil seyahatlerini de ertelediğini belirtti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği ayrıca hastalık kapma korkusunun da küresel hava trafiğinin azalmasını tetikleyen etkenlerden olduğunu açıkladı.

Uluslararası hava trafiği geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 96.8 düştü. Avrupalı havayolları şirketlerine talepler de aynı zaman diliminde yüzde 96.7 azaldı.

Covid-19 salgınının ulusal havayolları şirketleri üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için bazı Avrupa devletleri ekonomik destek paketleri açıkladı.

Fransa, Air France’a 7 milyar euro yardım yapılacağını duyursa da şirket 7 bin 500 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Hollanda KLM için 3.4 milyar euro,

Almanya da Lufthansa için 9 milyon euro destek planı açıkladı.