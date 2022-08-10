Havacılık sektörü 130 bine yakın haberde yer aldı

Covid-19 ile birlikte hava taşımacılığı yolculuklarında sert bir düşüş yaşanırken, havayollarında istihdam edilen insan sayısında da azalma oldu. Özellikle genç çalışanlar bu durumdan etkilendi. Avrupa’da yaşanan personel eksikliği medyada geniş yansıma buldu.

Medya takip kurumu Ajans Press’in Eurostat “Covid krizinden etkilenen genç hava taşımacılığı çalışanları” raporundan elde ettiği bilgilere göre, pandemi sürecinde havayollarında istihdam edilen insan sayısı azaldı ve özellikle genç işçiler bu durumdan etkilendi. 2022 yılının ilk çeyreğinde AB’de hava taşımacılığı sektöründe 325 bin 600 kişi istihdam edilirken, bu rakam son 14 yılın en düşük seviyesi olarak açıklandı. Bu sayılardaki düşüş en fazla 15 ile 39 yaş arasında yaşanırken, 40 ile 64 yaş arasında daha küçük bir azalma oldu. Cinsiyete göre istihdam karşılaştırıldığında 2022’nin ilk çeyreğinde işgücünün yüzde 58’ini erkekler oluştururken, erkeklerin payının her zaman daha fazla olduğu kaydedildi.

Ajans Press, havacılık sektörü ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl havayolları ile alakalı 129 bin 204 haber yansıdığı kaydedildi. Pandemi sürecinde ülkelerin giriş çıkışlarının kapanması buna bağlı olarak uçak seferlerinin iptal olması ve Türkiye’de de havacılık sektörüne ara verilmesi haberlerde oldukça yerini aldı. Özellikle Avrupa’daki havalimanlarında operasyonel süreçlerde yaşanan aksaklık, uçuş iptalleri ve Türkiye’den işçi talepleri medyada sık konuşulan başlıklar arasında yer buldu.