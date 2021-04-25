banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

Hatay’da taze fasulye hasadı başladı

Hatay’ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

Ekonomi 25.04.2021, 16:04
2
Hatay’da taze fasulye hasadı başladı

Hatay’ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Karacami Mahallesi’ndeki tarlalarda üretimi yapılan taze fasulyelerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Fasulye üreticisi Sabri Kara, Türkiye’de açık alanda üretimi yapılan taze fasulye hasadını ilk Payas ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, fasulyesinin kilosunu tarlada 8 liradan satmaya başladıklarını, market ve manavlarda ise bu rakamın 15 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Kara, “İnşallah bolluk ve bereket ayı Ramazan bu yıl çiftçimizin açısından bereketli olur. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi.
banner478
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?