Hatay’da mandalina hasadı başladı
HATAY’IN PAYAS İLÇESİNDE, ERKENCİ BİR TÜR OLARAK BİLİNEN OKİTSU CİNSİ MANDALİNANIN HASADINA BAŞLANDI.
Hatay’ın Payas ilçesinde, erkenci tür Okitsu cinsi mandalinanın hasadına başlandı.
Sabaha karşı mesaiye başlayan işçiler tarafından dalından toplanan mandalinaları, kadınlar özenle sandıklara yerleştiriyor. Kamyonetlere yüklenen ürünler, iç piyasada tüketilmesi için başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlere gönderiliyor.
Çiftçi Mehmet Aras, ürün kalitesine göre dalında kilogramı 1.50 TL’den alıcı bulan Okitsu cinsi mandalinanın ilçede birçok çiftçiye katkı sağladığını söyledi.
Payas’ta 30 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını, bunun 10 bin dekarında da Okitsu cinsi mandalina yetiştirildiğini belirten Aras, "Okitsu mandalinası aroması ve tadından dolayı tercih edilmektedir. Geçen yılki fiyatlarla aşağı yukarı aynı seviye şu an" dedi.
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