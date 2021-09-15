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Hatay’da balık avı sezonu açıldı

Hatay’ın Samadağ ilçesinde 2021-2022 balık avı sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Ekonomi 15.09.2021, 20:56
Hatay’da balık avı sezonu açıldı

Hatay’ın Samadağ ilçesinde 2021-2022 balık avı sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Av yasağının kalkması nedeniyle Samandağ’a bağlı Çevlik balıkçı barınağında tören düzenlendi. Düzenlenen törene, çok sayıda protokol üyesi katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, balıkçı tekneleri yola çıktı.

Açılış töreninden sonra katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.

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