Hatay, topraksız tarımda 17 ülke şehirleri arasında birinci

Hatay, Norveç’te 17 ülkeden şehirlerin bulunduğu Çin-Avrupa “Yenilikçi yeşil ve akıllı şehirler” projesinde en başarılı şehir seçildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının yürüttüğü projede geleneksel tarım dışında akuaponik (sucul yetiştiricilik) sisteminin entegrasyonu ile bitkisel üretim gerçekleştiriliyor. Akuaponik teknikte balık atıkları bitkiler için biyolojik gübre kaynağı olarak kullanılıyor ve bitki köklerinin de balık havuzu için doğal filtre görevini sağlamasıyla elde ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Avrupa Birliği’nden 17 ülkeye topraksız tarım konusunda destek verildiğini ve kendilerinin yaptığı projenin birinci geldiğini belirterek, “Dünya gerçekten de bizim istemediğimiz yöne doğru gidiyor. Dünya nüfusu 8 milyara dayandı ve teknoloji geliştikçe hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesi ve yağış rejimlerinin değişmesi insanları ne nüfustan dolayı hem yağış rejimlerinin değişiminden dolayı insanları yeni arayışlara itti. Avrupa artık yeşil şehirler istiyor ve üretimde çeşitlilik istiyor. Tamamen organik ürünlerin yetiştirilmesinde çaba sarf ediyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği’nden 17 ülkeye topraksız tarım konusunda destek verildi. Her ülke kendisi bu proje yaptı. Türkiye’den de Hatay yaptı. Park ve Bahçe Daire Başkanlığında güzel bir sera kurarak topraksız tarım yaptık. Burada hem çeşitli çiçekler hem de sebze üretiyoruz. Üretmemiz gereken zamanın 5’de 2’lik diliminde verim aldık. Bir marulu 50 günde yetiştireceksiniz biz onu 20 günde toplanacak hale getiriyoruz. Yapılan tek şey balık, su ve fide” dedi.

Toprak olmadığı için parazit, mantar ve bakteri ile karşılaşılmadığını belirten Başkan Savaş, “Bu yetiştiriciliği çok önemsiyorum. Çünkü toprak olmadığı için, topraktaki parazit, mantar ve bakteri ile karşılaşmıyorsunuz. Ekstra ilaç ve gübre koyma derdiniz olmuyor. Bu projede Hatay olarak bu işi en iyi uygulayan şehir seçildiğimiz için mutluyuz. Bunu Hatay çapına dağıtmak istiyoruz. 17 ülke içerisinde birinci olmak hepimiz için gurur verici bir şey. Ama bunun yanında insana faydalı olacak bir proje içerisinde ön saflarda olmak bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Murat Bayram ise birçok çeşit sebze ve çiçek denediklerini ve başarılı olduklarını belirterek “projemiz aslında topraksız tarım üzerine kurulu. Tamamen bakteri ve virüslerden arındırılarak, saf su ile kapalı bir sistem içerisinde bitki yetiştirmeye çalışıyoruz. Aslında burası bizim için büyük bir laboratuvar, sadece bir üretim alanı değil, birçok bitkiyi deniyoruz. Şu ana kadar kıvırcık marul, reyhan türleri, çeri domates, salatalık ve mevsimlik çiçekler de başarılı olduk. Daha önce denenmeyen lale ve sümbül soğanlarını da denedik ve başarılı olduk” dedi.

Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi SiEUGreen projesinin koordinatörü Prof. Sjur Baardsen’de, “Projede bulunan ülkeler arasında Hatay’da var, burada olduğum için çok mutluyum. Burada farklı endemik bitkiler ve tarihi yerler, eserler gördüm” dedi.