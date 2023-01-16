HasTavuk genç fikirlerle büyüyor

HasTavuk AŞ Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket çalışanları Bursa’da bir araya geldi. Euro Park Hotel’de gerçekleşen toplantıda, katılımcılar Ar-Ge sistemi ve merkezi hakkında bilgilendirildi.

Bursa Euro Park Hotel’de gerçekleşen toplantıya, HasTavuk AŞ Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı İsmail Hakkı Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Yönetim Kurulu üyeleri Nejat Sezer, Özlem Yılmaz ve kızı Deniz Kara ile çalışanlar katıldı. 2023 hedeflerinin de görüşüldüğü toplantıda, katılımcılar Ar-Ge sistemi ve merkezi hakkında bilgilendirildi.

2021 yılında faaliyete geçirilen HasTavuk AR-GE Merkezi, Aralık 2022 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından denetlendi ve onay aldı. Ar-Ge Merkezinde "beyaz et ve işlenmiş beyaz et üretimi", "damızlık, civciv, etlik, yarka üretimi" ve "yem (kanatlı, küçükbaş, ve büyükbaş) üretimi" faaliyetlerine yönelik olarak yürütülmekte olan 2 TÜBİTAK projesi ve Eureka tarafından onayı tamamlanan 1 Avrupa Birliği (AB) projesinin yanında, çok sayıda Ar-Ge merkezi bünyesinde yürütülmekte olan ürün ve süreç geliştirme alanlarında projeler devam ediyor. Ar-Ge Merkezi bünyesindeki projeler arasından 7 tanesi Balıkesir Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile ortak yürütülürken, üniversite-sanayi iş birliği destekleniyor.

"Sektörümüzün dünyayla rekabet ettiği bir ortamda bizim de güçlü bir şekilde ayakta kalmamız lazım"

Genç fikirlerin enerjisi ve vizyonu ile hedeflerine ilerlediklerini belirten HasTavuk AŞ Genel Müdürü Şahin Aydemir, yaptığı açıklamada, "Bugün burada HasTavuk AŞ’nin 2023 ve daha sonraki yıllarda vizyonunun bir parçası olan Ar-Ge sistemimiz ve Ar-Ge merkezimizin hem kuruluşunu kutlamak hem de bundan sonra gençlerle enerjimizi, Ar-Ge sistemimizde neler yapabileceğimizi, Türkiye’nin ve sektörümüzün gelişmesi için Ar-Ge çalışmalarının önemini, genç arkadaşların fikirlerini görmek için toplandık. Artık hızlı değişen bir çağdayız, endüstri 4.0’ın konuşulduğu ve sektörümüzün her geçen gün dinamik bir yapıyla dünyayla rekabet ettiği bir ortamda bizim de güçlü bir şekilde ayakta kalmamız lazım. Bu noktada biz öğrenen, öğreten, değişen ve gelişen bir takımın gençlerden oluşacağını ve bu genç takımın enerjisi ve vizyonu ile bizim ülkemizin de ufkunu açacağını düşüncesiyle, bugün toplandığımız HasTavuk çalışanlarıyla bunun enerjisini paylaşmak için bir araya geldik. Bu enerji dahilinde çok pozitif bir yaklaşımla bütün çalışanlarımızın önerileriyle karşılaştık. Bugün bu toplantıdan çıkan potansiyel ile 2023’ün hedefimiz olan 100 milyon dolar ihracat ve büyüme hedefimize çok rahat ulaşabileceğimiz inancımız biraz daha artarak güçlendi. Bundan dolayı hem çalışma arkadaşlarımıza hem de bu fırsatı oluşturan HasTavuk ailesinin kurucuları İsmail Hakkı Yılmaz ve Sedat Sırrı Sezer başta olmak üzere yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımızın oldukça verimli olduğunu düşünüyorum"

2023 yılında Türkiye’nin öncelikli konu başlıklarından olan yem ve kanatlılar üzerine Ar-Ge projeleri başta olmak üzere, çok sayıda yeni katma değerli ürün ve verimlilik artırıcı süreç geliştirme proje fikirlerini hayata geçireceklerini ifade eden HasTavuk AŞ Ar-Ge Danışmanı Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslan Deniz Karaoğlan, "Bugün HasTavuk’un Ar-Ge merkezi ile ilgili verimli bir toplantı yaptık. Hem diğer lokasyondaki ekiplerimize bilgilendirme gerçekleştirdik, hem de bundan sonraki yapılacaklarla ilgili görüştük. 2022 yılında oldukça verimli çalışmalar yaptık. 2023’de yeni ürün geliştirme, katma değerli süreçler geliştirme ile ilgili güzel proje önerilerimiz de geldi, bunları değerlendirdik. Çalışmalarımızın oldukça verimli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Toplantı, Ar-Ge önerilerinin değerlendirilmesi sonucu dereceye giren projelerin ödüllendirilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.