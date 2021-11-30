HasTavuk, Abu Dabi fuarında yerini aldı

Tarımdan hayvancılığa, yemden gıdaya uluslararası ticaret fuarı olan VIV MEA, Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 500 şirketin yer aldığı fuarda HasTavuk’ta ilk kez yerini aldı.

Küresel salgın sebebiyle ertelenen fuar, yüz yüze görüşme ve iş yapma imkanı sağlamasının yanında dünyada ki tarım ve hayvancılık sektörü profesyonellerini güvenli bir ortamda bir araya getirdi. Deneyimleri ve yenilikleri ile birçok endüstri liderini bünyesine katan, yeni teknolojilerin ve pazar trendlerinin paylaşıldığı fuarda, yaklaşık 500 şirket ürünlerini sergiledi. VIV MEA, 17 bin 500 metrekare brüt alan ve 8 binin üzerinde ziyaretçi ile salgın sürecinde en etkili fuarlardan biri oldu.

HasTavuk Civciv Genel Müdürü Müfit Yavuz, "Daha önce ziyaretçi olarak geldiğimiz, VIV MEA fuarına geçen yıl katılım göstermek için hazırlıklarımızı yapmış ancak salgın sebebiyle fuar ertelenmişti. Bu yıl ilk kez katıldık ve deneyimleyerek değerlendirme şansı bulduk. Burası Orta Doğu ve Afrika’nın etkili pazarlarını kapsayan uluslararası çapta bir ticaret fuarıdır. COVID-19’un tahmin edilenden daha uzun sürmesinin işleyişi aksattığı, kesintiye uğrattığı bir gerçektir. Ancak bunlara rağmen insan varlığının devamlılığı her şeyden öncedir ve bunun için beslenme en temel ihtiyaçtır. Ülkemizin ekonomisine ve kalkınmasına destek olmak HasTavuk olarak sorumluluğumuzdur. İhracat yapan bir firma olarak, tedbirlerimizi alıp, uluslararası platformlarda hedef pazar ağımızı genişletmek, ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak için var olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.