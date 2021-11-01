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Hasatta son günler, tarlada 2 markette 5 lira

Patates hasadının son günlerinin yaşandığı Sivas’ta tarlada 2 lira olan patatesler marketlerde 5 liradan satılıyor.

Ekonomi 01.11.2021, 10:16
Hasatta son günler, tarlada 2 markette 5 lira

Patates hasadının son günlerinin yaşandığı Sivas’ta tarlada 2 lira olan patatesler marketlerde 5 liradan satılıyor.

Patates üretiminde önde gelen illerden biri olan Sivas’ta hasadın son günleri yaşanıyor. Yıldızeli ilçesinde bulunan Mumcu Çiftliği köyünde üreticiler soğuk havaya rağmen hasadı sürdürüyor. Traktör yardımıyla toprak üstüne çıkarılan patatesler işçiler tarafından kovalarla toplanılarak çuvallara dolduruluyor. Gübre ve mazot konusunda desteklerin arttırılmasını isteyen çiftçiler patatesin tarla fiyatlarının az olduğunu düşünüyor. Tarlada ki fiyatların markette ki fiyatlara oranla çok düşük olduğunu söyleyen üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Tarlada 2 lira olan patatesler, marketlerde 5 liradan satışa sunuluyor.

Kuraklık etkiledi

Çiftçi Mustafa Çamcı, patates hasadının son demlerinin yaşandığını belirterek, “Şu anda patates hasadı gerçekleştiriyoruz burada. Sivas bölgesi olarak patatesin son demleri diyebiliriz. Bu yılda satışlarımız tarla bazında olmadı. Fiyat olarak çok cüzi miktarlar 2-2,5 lira gibi bir fiyat söyleniyor, buda bizim gerçek manada maliyetimiz dahi değil. Şuan çiftçi olarak mazot fiyatıydı, gübre fiyatıydı inanın ki içinden çıkamıyoruz. 3 günlük bir hasat süremiz olacak 30 işçi çalıştırıyoruz şuan 60 dönüm civarında yerimiz var. Bizim burada kuraklıktan dolayı sıkıntılarımız oldu. Rekolte kaybımız illaki oldu, kuraklıktan dolayı biraz mevsimsel sıkıntılar çektik” dedi.

Tarlada 2 markette 5 lira

Çiftçi Çamcı, tarladan tezgaha gidene kadar fiyatların çok fark ettiğini söyleyerek, “Bu üretimin zahmet olarak sıkıntısını biz çekiyoruz. Şu an pandemi dönemi de sıkıntılı geçiyor. Bu dönemde biz tarlamıza gelip bu süreci sıkıntılı bir şekilde atlattık fakat nasıl oluyorsa bu bizde değerli olacağı yerde gidiyorsun markette kendi sattığının üzerinde bir fiyat görüyorsun şok oluyorsun. Tarlada 2-2,5 liradan giden patates tezgahta görüyorsun 4-5 lira. Bizden çıktıktan sonra ne değişiyor onun orasını bilmiyorum. Bahar ayından tut hasat zamanına kadar biz bu tarlanın gerçek manada yanında yatıyoruz diyebiliriz. Fakat sonrasında bir rekolte kaybı oluyor hem mevsimsel hem de fiyat olarak çiftçi de işin içinden çıkamıyor” dedi.

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