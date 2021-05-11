Hasankeyf’te yüzde 70 hibe ile 3 tavuk tesisi

Batman’ın Hasankeyf ilçe Kaymakamı Şenol Öztürk, GAP İdaresi ile kaymakamlığın ortaklaşa yürüttüğü yüzde 70 hibe destekli proje kapsamında yapımı tamamlanan 3 tavuk tesisini yerinde inceledi.

Kaymakam Öztürk GAP İdaresi ile ortaklaşa yürüttükleri Gezgin Tavukçuluk Projesi kapsamında ilçeye bağlı İncirli köyünde 2 ve Üçyol köyünde 1 olmak üzere toplamda 3 tesis yaptıklarını söyledi. Kaymakam Öztürk, "Her tesiste 500 adet toplamda bin 500 adet Atak - S ırkı yumurtacı tavuk ile ilçemizde mevcut tarımsal üretime yumurta üretimini de eklemiş oluyoruz. Amacımız 3 tesiste günlük en az bin yumurta elde etmek. Tesislerimizin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaymakam Öztürk’e ziyaret sırasında İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zeki Kaplan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, yüklenici firma ve hak sahipleri eşlik etti.