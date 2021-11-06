banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İDO ve BUDO seferleri iptal
İDO ve BUDO seferleri iptal

Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü

Eskişehir’de hasadı başlayan tane mısırda geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü belirten üreticiler, bunun sebebinin kuraklık olduğunu belirtiyorlar.

Ekonomi 06.11.2021, 09:57 06.11.2021, 10:06
Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü

Eskişehir’de hasadı başlayan tane mısırda geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü belirten üreticiler, bunun sebebinin kuraklık olduğunu belirtiyorlar.

Tarımda kuraklığın vurduğu illerin başında gelen Eskişehir’de hububatta umduğunu bulamayan üretici, mısır ve ayçiçeğine yöneldi. Kentte ayçiçeğinin ardından tane mısır hasadı da başladı. Fiyat ve verim açısından daha kârlı olması nedeniyle tane mısır eken üreticiler, geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü belirtti. Geçen yıl tane mısırda yaklaşık 2 ton mahsul aldığını kaydeden Muttalip mahallesi çiftçilerinden Metin Kesikbaş, bu yıl 1 tona zor ulaştıklarını söyledi. Hayvan yemi başta olmak üzere pek çok farklı alanda talep gören tane mısıra yönelen üreticiler, kuraklığa bağlı su sorununun çözülmesiyle rekoltenin tekrar artabileceğini ileri sürdü.

“Buğdayda olduğu gibi mısırda da verim az”

Sezon başında tane mısırdan umutlu olduklarını ancak beklenen verimi alamadıklarını aktaran Metin Kesikbaş, “Suyun olmaması, kuraklıktan dolayı mısırda bu sene rekolte düşük. Geçen sene 2 tona yakın mahsul alıyorduk, bu sene ise 1 tona zor ulaşıyoruz. Mısır üreticisi bu yıl biraz zor durumda. Hava şartları da bunda etkili oldu. Buğdayda olduğu gibi mısırda da verim az. Maliyetimiz de yüksek. Türkiye genelinde çiftçiler, fiyat ve verim fazla olduğu için mısıra dönmüştü. Bu sezon beklediğimiz gibi olmadı” diye konuştu.

“Doğru sulamayla mısır ve diğer ürünlerdeki verimi artırabilirdik”

Kuraklık nedeniyle sezon genelinde tüm ürünlerde verim düşüklüğü yaşandığının altını çizen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “2021 yılında kuraklıkla beraber üreticimiz, arpa ve buğdaydaki düşük verim ile maliyet nedeniyle mısıra döndü. Mısır çoğunlukla yemde kullanılan bir ürün olduğu için üreticinin buraya yönelimi arttı. Bu yıl başlıca kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü görülüyor. Bunu ayçiçeği, arpa ve buğdayda da yaşamıştık. Sulamanın tarihli yapılması işi çok sıkıntıya soktu. Suyun tarihi değil, zamanı olması lazım. Bu sayede biz mısır ve diğer ürünlerdeki verimi artırabilirdik. Tepebaşı bölgemiz ürün olarak zengin bir bölge ama şu anda gözde olanlar mısır ve ayçiçeği. Şu anda hasadı yapılan mısırda da verim düşüklüğünün nedeni kuraklık ve su sorunu” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. Bursaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Menemenspor 10 11
15. Denizlispor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Southampton 11 14
13. Brentford 10 12
14. Crystal Palace 10 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Cádiz 13 12
15. Granada 11 11
16. Celta de Vigo 12 11
17. Elche 12 10
18. Deportivo Alaves 11 10
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6