Hasadı başladı, sadece yüzde 10’u Türkiye’de tüketiliyor, yüzde 90’ı ihraç ediliyor

Narenciyenin başkenti olarak bilinen ve Türkiye’de 54 bin dönüm, Adana’da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Star Ruby ve Rio Red cinsi greyfurtun bahçelerdeki hasadı başladı. Geçen yıl bahçede 2-3 liradan satılan ve yurt dışına gönderilen greyfurt bu sene bahçede 7 ile 10 TL arasında alıcı buldu. Sadece yüzde 10 iç piyasada tüketilen ürünün yüzde 75’inin Rusya’ya, geri kalan yüzde 15’lik kısmın ise Avrupa ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiği öğrenildi.

“Kilosu 7 ile 10 lira arasında değişmekte”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “54 bin dönüm alanda greyfurt ekimi var bunun yüzde 75’i Adana’da. Yaklaşık 40 bin dönüm üzerinde Adana’da greyfurt ekim alanı var. Geçen yıl fiyatlar 2-3 lira arasında değişmekteydi. Şu an greyfurtun kilogramı 7 ile 10 lira arasında değişiyor. Greyfurtlarımızın çoğu Rusya’ya bir kısmı Avrupa’ya yüzde 10’u kadarı da Japonya’ya gönderiliyor” dedi.

“Halkımızda greyfurt tüketme alışkanlığı yok”

Greyfurtun iç piyasada tüketilmeyen bir meyve olduğunu kaydeden Doğan, “Halkımızda greyfurt tüketme alışkanlığı yok. Bu alışkanlığın kazandırılması lazım. Fuarlarda misafirlerimize, çiftçilerimize greyfurt ikram ediyoruz. Amacımız bunun tanıtımını yapmak. Aslında yenilmesi gereken bir ürün vitamin ve mineral açısından çok faydalı. Avrupa, Rusya tüketiyor ama bizim halkımız tüketmiyor. Daha çok bizde portakal, mandalina tüketiliyor. Adana’da üretilen greyfurtun yüzde 75’i Rusya’ya gidiyor. Yüzde 10 kadarı Japonya’ya geri kalanı da Avrupa’ya gidiyor. Bizim ülkemizde tüketim yüzde 10 civarında neredeyse hiç yok. Portakal, mandalina tüketildiği için greyfurt alışkanlığı hiç yok” diye konuştu.