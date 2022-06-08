Hannover Belediye Başkanı Onay’dan İTO Başkanı Avdagiç’e ziyaret

Almanya’nın Hannover kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret etti. Görüşmede İstanbul ve Hannover’in fuarcılık ve ticaret alanlarındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Almanya’nın Hannover kentinin Türk kökenli Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret etti. Yapılan görüşmede İstanbul ve Hannover’in fuarcılık ve diğer alanlardaki işbirliği imkanları ele alındı.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, Almanya tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ilk Türk kökenli siyasetçi olan Belit Onay’ın İTO’yu ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Hannover’in dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Avdagiç, “Dünyanın önde gelen birçok marka fuarının İTO’nun hissedarı olduğu İstanbul Fuar Merkezi’nde de açılması için işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.

Avdagiç, İstanbul Fuar Merkezi’ni pandemi döneminde yaptıkları kapsamlı yatırımlarla bölgenin en modern fuar merkezi haline getirdiklerini, bu sayede fuarcılıkta İstanbul’u çok daha yukarılara taşımak için atak başlattıklarını söyledi.

Avdagiç, “İstanbul Fuar Merkezi’nde tüm salonlarımızı eşit şartlarda yerli ve yabancı tüm fuarların kullanımına açtık. Bu kapsamda Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ile birlikte yaptığımız ve yapabileceğimiz projeleri de görüştük. İTO’nun İFM’de hissedar olduğu gibi, Hannover Büyükşehir Belediyesi’nin de Hannover’deki fuar merkezinde ortaklığı bulunuyor. Dolayısıyla Belediye Başkanı Onay’a, dünyanın önde gelen birçok marka fuarının İstanbul Fuar Merkezi’ne getirilmesi konusunda işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettik” diye konuştu.

"Hannover’in yeşil mutabakat konularında önemli projeleri bulunuyor"

Avdagiç, "Yeşil mutabakat tüm dünyanın önemli bir gündemi arasında yer alıyor. Hannover’in yeşil mutabakat konularında önemli projeleri bulunuyor. Hannover şehrinin ve Belediye Başkanımızın bilgi birikiminden istifade ederek iş dünyamıza taşımak istiyoruz. Bu anlamda Hannover şehrinde sonuç odaklı projelerin hayata geçirildiğini biliyoruz. Aynı zamanda Hannover ile İstanbul arasındaki ticaret imkanlarını nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Belediye Başkanımız ile sonuç odaklı projelere adım atacağımıza inanıyorum" dedi.

Avdagiç, fuarcılık dışında da İstanbul ve Hannover iş dünyasını yakınlaştıracak ortak çalışmalara açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ise "Dünya ciddi krizlerden geçiyor. Pandemi sonrası ekonomi ve ticaret tekrar canlanmaya başladı. Bu canlanmanın hem şekillenmesine hem de desteğe ihtiyacı var. Özellikle fuar sezonunun açılması bizim için çok önemli. Türkiye’nin ve İstanbul’un bu dönemde aldığı köprü görevi büyük önem arz ediyor. Hannover ve İstanbul arasındaki sıcak ilişkileri nasıl daha da ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk" ifadelerini kullandı.

Görüşme karşılıklı hediyeleşmenin ardından sona erdi.