Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?
Son yıllarda Türkiye'de emeklilikle ilgili çok şey yazıldı çizildi. Peki dünyada durum ne? hangi ülkede kaç yaşında emekli olunabiliyor? Emeklilik yaşları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türkiye'deki mevcut emeklilik sistemi ve EYT'de yaşanan gelişmelerin ardından ülkelere göre emeklilik yaşı merak konusu oldu. Bazı ülkelerde kadın ve erkeklerin emeklilik yaşı eşit olurken bazı ülkelerde emeklilik için farklı şartlar gerekmektedir.
Gündemde yer alan EYT yaş şartı kapsamında kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş konuşulan yaş şartları arasında yer alırken mevcut emeklilik sisteminde kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli oluyor. Gelişmeler sonrasında ülkelere göre emeklilik yaşları merak ediliyor. Emeklilik şartları ve yaşlarının değişiklik gösterdiği Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI
Türkiye’de çalışan kişilerin emeklilik yaşı belirlenirken sigorta başlangıç tarihi baz alınmaktadır. Bireyin çalışma hayatına başladığı tarihe göre emeklilik hakkı elde edeceği yaş da farklılık gösteriyor. Türkiye emeklilik yaşı hesaplamasında sigortalılık süresinin başlangıç süresi ve tamamlanan prim günü ön plana çıkıyor. Bununla birlikte son düzenlemeler ile birlikte kadın çalışanların 58, erkek çalışanların en az 60 yaşını ve belirli prim gününü tamamlamış olmaları gerekiyor.
AVRUPA ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK YAŞLARI
Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşları genellikle ortalamanın üzerinde olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Avrupa'da yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;
ALMANYA
Almanya’da çalışan kadın ve erkekler 66 ve 67 yaşında emekli olabiliyor.
İTALYA
İtalya’daki çalışanlar da 66 ve 67 yaşında emeklilik hakkı kazanıyor.
RUSYA
Rusya'da kadınlar 60, erkekler ise 65 yaşında çalışma hayatını tamamlayabiliyor.
AMERİKA'DA EMEKLİLİK YAŞLARI
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Amerika kıtası üzerinde bulunan ülkelerde de emeklilik yaş ortalaması yüksektir. Amerika kıtasında yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;
AMERİKA
Amerika'da sigortalı çalışanlar 65 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor. Ayrıca eksik maaş almayı kabul eden kişiler 62 yaşında da emekli aylığı almaya başlayabiliyor.
KANADA
Kanada’daki emeklilik sistemi de Amerika ile benzerlik gösteriyor. Emekli olma yaşı 65 olan ülkede isteyen kişiler yüzde 30 eksik bir şekilde maaşlarını 60 yaşında almaya hak kazanabiliyor.
ASYA ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK YAŞLARI
Asya kıtasında yer alan ülkelerin emeklilik yaşları, demografik yapı ve kültürel şartlar kapsamında şekillenmektedir. Asya kıtasında yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;
ÇİN
Erkeklerin 60 yaşında emeklilik hakkı kazandığı ülkede memur kadınlar 55, mavi yakalı işçiler ise 50 yaşında emekli olabiliyor.
JAPONYA
Emeklilik yaşının 65 olduğu Japonya’da şirketlere bu oranı kurumsal olarak 70 yaşına kadar uzatma noktasında imkân tanınıyor.
ENDONEZYA
Endonezya’da kadın ve erkekler 58 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor.
KKTC EMEKLİLİK YAŞLARI
KKTC emeklilik yaşı Türkiye’deki düzenlemeye benzer bir şekilde belirli yaş grupları ve sigortalılığın başlangıç süresi dikkate alınarak yükseltiliyor.
KKTC
KKTC’de kadın ve erkekler 60 yaşına geldiğinde emekli olabiliyor.