Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?

Gündemde yer alan EYT yaş şartı kapsamında kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş konuşulan yaş şartları arasında yer alırken mevcut emeklilik sisteminde kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli oluyor. Gelişmeler sonrasında ülkelere göre emeklilik yaşları merak ediliyor. Emeklilik şartları ve yaşlarının değişiklik gösterdiği Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI

Türkiye’de çalışan kişilerin emeklilik yaşı belirlenirken sigorta başlangıç tarihi baz alınmaktadır. Bireyin çalışma hayatına başladığı tarihe göre emeklilik hakkı elde edeceği yaş da farklılık gösteriyor. Türkiye emeklilik yaşı hesaplamasında sigortalılık süresinin başlangıç süresi ve tamamlanan prim günü ön plana çıkıyor. Bununla birlikte son düzenlemeler ile birlikte kadın çalışanların 58, erkek çalışanların en az 60 yaşını ve belirli prim gününü tamamlamış olmaları gerekiyor.

AVRUPA ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK YAŞLARI

Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşları genellikle ortalamanın üzerinde olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Avrupa'da yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;

ALMANYA

Almanya’da çalışan kadın ve erkekler 66 ve 67 yaşında emekli olabiliyor.

İTALYA

İtalya’daki çalışanlar da 66 ve 67 yaşında emeklilik hakkı kazanıyor.

RUSYA

Rusya'da kadınlar 60, erkekler ise 65 yaşında çalışma hayatını tamamlayabiliyor.

AMERİKA'DA EMEKLİLİK YAŞLARI

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Amerika kıtası üzerinde bulunan ülkelerde de emeklilik yaş ortalaması yüksektir. Amerika kıtasında yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;

AMERİKA

Amerika'da sigortalı çalışanlar 65 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor. Ayrıca eksik maaş almayı kabul eden kişiler 62 yaşında da emekli aylığı almaya başlayabiliyor.

KANADA

Kanada’daki emeklilik sistemi de Amerika ile benzerlik gösteriyor. Emekli olma yaşı 65 olan ülkede isteyen kişiler yüzde 30 eksik bir şekilde maaşlarını 60 yaşında almaya hak kazanabiliyor.

ASYA ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK YAŞLARI

Asya kıtasında yer alan ülkelerin emeklilik yaşları, demografik yapı ve kültürel şartlar kapsamında şekillenmektedir. Asya kıtasında yer alan bazı ülkelerdeki emeklilik yaşları ise şu şekilde;

ÇİN

Erkeklerin 60 yaşında emeklilik hakkı kazandığı ülkede memur kadınlar 55, mavi yakalı işçiler ise 50 yaşında emekli olabiliyor.

JAPONYA

Emeklilik yaşının 65 olduğu Japonya’da şirketlere bu oranı kurumsal olarak 70 yaşına kadar uzatma noktasında imkân tanınıyor.

ENDONEZYA

Endonezya’da kadın ve erkekler 58 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor.

KKTC EMEKLİLİK YAŞLARI

KKTC emeklilik yaşı Türkiye’deki düzenlemeye benzer bir şekilde belirli yaş grupları ve sigortalılığın başlangıç süresi dikkate alınarak yükseltiliyor.

KKTC

KKTC’de kadın ve erkekler 60 yaşına geldiğinde emekli olabiliyor.