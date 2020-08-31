banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!

Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?

Otomotiv sektöründeki ÖTV artışının etkisi hâlâ devam ediyor. Söz konusu artışın yerli ve baz paketli otomobillerin fiyatlarına indirim olarak yansıması konuşuluyor olsa da motor hacmi 1600cc'ye kadar olan ve matrahı 85 bin TL'yi aşanlarda rakamlar ciddi oranda yükseliyor. Biz de sizler için aralarında Türkiye'nin en çok satılan otomobillerinin de yer aldığı modellerin fiyatlarındaki değişimi bir araya getirdik.

Ekonomi 31.08.2020, 13:59
7
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?

30 Ağustos tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan ÖTV artışı otomotiv sektörüne bomba gibi düştü. Sektör yetkilileri oranlardaki artışın pazarın büyümesine engel olacağını belirtirken, bazı modellerde özellikle yerli üretim araçların fiyatlarında indirim de söz konusu olacak. Ancak bu durumun hangi otomobil markalarının hangi modellerine nasıl etki edeceği gelecek günlerde yayınlanan yeni fiyat listeleriyle ortaya çıkacak. Biz de sizler için karşımıza çıkacak bu yeni rakamlara en yakın sonuçları bir araya getirdik.

FIAT EGEA SEDAN

Ağustos ayı başında Türkiye’de üretilen en popüler model olan Egea’nın Street 1.4 Fire 95 HP donanımında olan modelin fiyatı 125.900 TL iken bugün yeni ÖTV oranlarıyla birlikte yüzde 50’den yüzde 45’e düşen dilimde yer aldığından dolayı fiyatı 121 bin 500 TL’ye kadar gerileyecek.

HONDA CIVIC SEDAN

Türkiye’de üretimini gerçekleştiren bir diğer Japon marka olan Honda ise Civic sedan modeliyle bu durumdan etkileniyor. 209 bin 600 TL etiket fiyatı olan 1.6 litrelik Elegance donanımlı otomatik vitesli Civic Sedan, 85 bin ile 130 bin TL arasında olan matrahsız fiyatıyla yüzde 50 olan ÖTV oranını yüzde 45 olarak düşürüyor. Bu da fiyatının ortalama olarak 203 bin TL seviyesine geri gelmesi anlamına geliyor.

RENAULT CLIO

Türkiye’de üretilen ve en çok tercih edilen modeller arasında olan Clio’da ise durum farklı değil. Otomobilin giriş seviyesi olan versiyonun başlangıç fiyatı 135 bin 900 TL idi. Bugünkü yeni ÖTV dilimiyle birlikte yaklaşık 130 bin TL seviyelerine gerileyecek.

RENAULT MEGANE

Fransız markanın bir diğer yerli üretim modeli olan Megane’a göz attığımızda ise işler biraz daha değişiyor ve karmaşıklaşıyor. Megane sedanın ÖTV artışında fiyatı artıyor. Otomobilin Icon donanımlı 1.5 litrelik dizel motorlu ve EDC otomatik şanzımanlı versiyonu Ağustos ayında 261.000 TL idi ve eski vergilendirmeye göre yüzde 60’lık dilimde yer alıyordu. Şimdi ise otomobilin matrahsız fiyatı 130 bin TL’nin üzerine çıktığından dolayı yüzde 80’lik vergi dilimde yer alıyor. Belirtilen donanımda olan Megane sedanın fiyatı böylelikle neredeyse 300 bin TL’yi buluyor. (295 bin TL)

NISSAN QASHQAI

Ülkemizde de Avrupa’da da en çok tercih edilen SUV modellerinden olan Qashqai de ÖTV artışından etkilenen modeller arasında. Otomobilin fiyatı 1.5 litre motorlu SKY donanımlı versiyon için 293 bin TL’den ortalama olarak 329 bin TL’ye yükselecek.

VOLKSWAGEN PASSAT

Türkiye’nin en çok satılan ithal otomobillerinden olan Passat ise bu durumdan fiyat artışıyla etkileniyor. Otomobilin giriş versiyonu olan 1.5 TSI ACT DSG Impression bu ayın başında 319 bin TL etiket fiyatına sahipti. ÖTV değişikliğinden önce yüzde 60’lık dilimde yer alan otomobil yenilenen düzenleme ile yüzde 80 oranında olan dilimde yer alacak. Bu aracın fiyatı ise 360 bin TL’nin üzerine çıkıyor… Artış 40 bin TL’nin üzerinde!

TOYOTA COROLLA

Markanın Türkiye’de ürettiği modellerinden biri olan Corolla’nın hibrit motorlu versiyonu da ülkemizde üretiliyor. Hibrit motorlu ve tam donanımlı bir Corolla satın almak isterseniz Ağustos ayında bu otomobile 275 bin TL’nin biraz üzerinde bir rakam ödemek zorundaydınız. Yeni ÖTV ile birlikte ise dilimin değişmesi otomobile ödenecek tutarı 300 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Corolla hibritin en donanımlı versiyonun fiyatı yeni oranlarla birlikte 310 bin TL civarında olması bekleniyor.

Buna rağmen Corolla’nın giriş modellerinden olan 1.6 motorlu Dream donanımlı versiyonunun fiyatı ise 173 bin 850 TL’den 162 bin 985 TL’ye gerileyecek. Bunun olmasının sebebi ise otomobilin matrahsız fiyatının yeni güncellemeyle birlikte bir alt dilime geçiyor olması.

YENİ ORANLARDAN EN ÇOK PREMIUM MARKALAR ETKİLENİYOR

BMW’nin ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan 3 Serisi’nin eski fiyatı 491 bin TL iken yeni fiyatının 552 bin TL olacağı belirtiliyor.

Bir diğer Alman üretici olan Mercedes’in ise C Serisi’nin modeli 438 bin TL’den 492 bin 750 TL’ye çıkması bekleniyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25