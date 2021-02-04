HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Milyonlarca emekli bekliyordu. Belli oldu. Emekliyi, dul ve yetimi yakından ilgilendiren zam için bankalar harekete geçti. Bankaların promosyon yarışında rekabet iyice kızıştı. 3 yıl süresince maaşını aynı bankadan alma sözü veren bin 600 liraya varan emekli promosyonu alıyor.

YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonu uygulaması ilk kez 2017'de hayata geçmişti. 3 yıl aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için önem taşıyor. Çoğu banka yaptığı promosyon kampanyalarıyla emeklinin dikkatini çekmeye ve banka müşterisi olması için yarışıyor. Hatta maaş hesabına otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek gibi yöntemler de emekli promosyonunu yükseltiyor. Genel olarak bankalar emeklinin maaş müşterisi olması durumunda promosyon tutarını emekli maaşı aralığına göre belirliyor.

Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor. Kimi bankalarda da promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlanıyor. Emeklilere özel ayrıcalıklar sunan bankalar, emeklilere birçok ayrıcalıklı hizmetten de faydalanma şansı sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN 3 YIL KALMA SÖZÜ

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor.

Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak ‘3 yıl maaşımı sizden alacağım’ taahhüdü vermesi yeterli.

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN YENİDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Yeni sözleşme dönemi gelen emekliler bankalarını seçerek fırsatlardan yararlanabiliyor. Maaş taahhüdü olan emeklilere bankalar kesenin ağzını açıyor. Emekli promosyonu tutarları 1.600 TL'ye kadar çıktı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı daha yüksek miktarlardan da ödeyebiliyor. 2018 yılında promosyon alanların taahhütleri 2021 yılında bitiyor. Emekli maaşı için hangi ay taahhüt verdiyse, o tarihten sonra yeniden başvuru yapılabilecek.

BANKALAR EMEKLİLERE BAŞKA HANGİ AYRICALIKLARI SUNUYOR?

Bankaların maaş müşterisi olan emekliler, Türkiye genelindeki tüm banka ATM’lerinden masrafsız olarak para çekebiliyor ve bakiye sorgulayabiliyor. Kredi kartı harcamalarına göre promosyon ödemesi miktarları da artıyor. Bazı bankalar promosyona avantajına ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor. Ayrıca, emeklilerin tüm mevduat hesapları ile gerçekleştirecekleri tasarruflar için avantajlı faiz oranları da sunulan hizmetler arasında. Emekliler seçecekleri bankaların sunduğu imkanlara göre, hesap işletim ücretinden de muaf oluyor. Öyle ki, bazı bankalar Emekli Destek Hattı ile tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Maaş müşterisi emeklilerin sağlık sorunları olması durumunda ise maaşları bankalar tarafından adrese teslim bile ediliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

FİBABANK: 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. 1.500 TL’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.

PEKİ, YENİ EMEKLLER NE YAPACAK?

Emeklilik başvurusu yapılırken maaş için banka seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken bankaların promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Emeklilik maaşınız bağlanır bağlanmaz da banka taahhüdünüzü verip ödemeyi hemen alabilirsiniz. Ancak bankaların ayrıcalıklarını, sunudukları imkanları ve hizmetleri detaylı bir şekilde araştırmanız gerekiyor.

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