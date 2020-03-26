HANGİ BANKA HANGİ DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI?

Vatandaşların corona virüsünden ekonomik olarak etkilenmesini azaltmak için bankalar bir dizi önlem aldı. Vatandaşlar bu noktada bazı sorulara cevap aramaya başladı ve kredi ödemelerinin ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. İşte bankaların corona paketleri…

ZİRAAT BANKASI

1) KREDİ BORÇLARI ERTELENİYOR

31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.

2) NAKİT AKIŞI BOZULAN 6 AY ÖDEMEYECEK

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesine karar verildi.

3) 3 AYLIK PERSONEL MAAŞI İÇİN KREDİ

Personel maaşlarını, banka üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesine imkan verildi.

4) İLAVE NAKİT KREDİ

Kredili müşterilerimiz tarafından banka üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.

5) İŞLETME SERMAYESİ İÇİN KREDİ

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankanın kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya alındı.

VAKIFBANK

Ziraat Bankası'nın ardından Vakıfbank da alacaklarını ertelediğini açıkladı. Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran pakette yer alan destekler ise şöyle:

1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.

2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere ‘3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak.

3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

TEDARİK KAPASİTELERİ ARTIRILACAK

6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak.

7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak.

8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmayacak.

9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilecek. VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılamayan işlemler için VakıfBank şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

HALKBANK

Halkbank, 31 Mart tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebileceklerini açıkladı.

Banka bugün Türkiye’deki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan ‘Finansal İstikrar Kalkanı’ kapsamındaki tedbirleri açıkladı.

3 AY FAİZSİZ ERTELENECEK

Halkbank’tan yapılan açıklamada, “31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek” ifadelerine yer verildi.

KURUMSAL KART LİMİTLERİ ARTIRILACAK

Halkbank, personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen işverenlere ilişkin de, “Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek. Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla genel kredi limitleri artırılarak, firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, ülkemizde de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı.

Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şu şekilde:

1- Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

2- Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

3- KOBİ’lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.

4- Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

5- Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacak.

6- Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerimizin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.

7- Bireysel müşterilere tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

İş Bankası başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, her türlü ilave tedbiri alacak.

DENİZBANK

Denizbank, corona virüsü salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:

1- Bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olacak.

3- ATM'lerden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltildi.

4-Müşterilerin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verilen mesai saatleri 12.00 – 17.00 olarak düzenlendi. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve iletişim merkezi üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam edilecek.

YAPI KREDİ

Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen corona virüsü (Covid-19) salgını ile ilgili yaşanan süreçte çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi, şimdi de müşterileri için ekonomik destek paketini devreye soktu.

Müşterilerini bu zor dönemde desteklemek üzere hazırlanan pakete göre:

Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.

Bunlarla birlikte, geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak.

Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için alınan önlemler kapsamında Yapı Kredi şubeleri, 22 Mart itibariyle, hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, Covid-19 (Corona Virüs) salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak üzere kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme desteği sunuyor.

QNB Finansbank’tan kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.

Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

AKBANK

Akbank da ekonomik önlem paketlerini açıklayan bankalar arasında. İşte yapılan açıklamaya göre alınan önlemler:

1-Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek.

2-Mobil, internet şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.

3-Müşterilerimizin ATM’lerimizden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5.000 TL ve ek olarak Akbank Mobil’den QR kod ile ücretsiz 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL’ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

4-Akbank müşterilerinin ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirildi.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’nın bu kapsamda müşterilerine sunduğu destekler şu şekilde:

1-Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı getirildi.

2-Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma imkânı getirildi.

3-KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,

4-KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,

5-Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,

6-Coroni virüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,

7-Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması

Garanti BBVA geçtiğimiz hafta itibarıyla bir dizi önlemi uygulamaya koymuştu. Banka ilk etapta müşteriler için ATM'lerden para çekme limitini günlük 5.000 TL'ye yükseltti ve diğer banka ATM'lerinden yapılacak işlemlerden ücret alınmayacağını duyurdu.

Çalışanlarının önemli bir kısmının işlerini evlerinden yürütmesini sağlayan Garanti BBVA, 23 Mart tarihinden itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12:00 – 17:00 arası şeklinde düzenledi.