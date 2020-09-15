Hanehalkı tüketim harcaması

Konut ve kira harcamasına en yüksek payı TR1 (İstanbul) İBBS 1. Düzey bölgesi ayırdı



Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; hanehalkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecek ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge %28,6 ile TR1 (İstanbul) iken en düşük payı ayıran bölge %20,2 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) oldu.



Gıdaya en yüksek payı TRB (Ortadoğu Anadolu) İBBS 1. Düzey bölgesi ayırdı



Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge %28,5 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) iken en düşük olduğu bölge %15,9 ile TR1 (İstanbul) oldu.



Ulaştırma harcamalarına TR8 (Batı Karadeniz) İBBS 1. Düzey bölgesi en yüksek payı ayırdı



Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı %20,1 ile TR8 (Batı Karadeniz) bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge %15,3 ile TRC (Güneydoğu Anadolu) oldu.



Eğitime ayrılan pay TR1 (İstanbul) İBBS 1. Düzey bölgesinde en yüksek oldu



Hanehalkı tüketim harcamaları içinde eğitime %3,7 ile en yüksek payı TR1 (İstanbul) bölgesi ayırırken, TR9 (Doğu Karadeniz) %0,9 ile en düşük payı ayıran bölge oldu.



Sağlık harcamalarına ise en yüksek payı %2,7 ile TR2 (Batı Marmara) bölgesi ayırırken, en düşük payı %1,2 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) bölgesi ayırdı.



Hanehalkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı (%), İBBS 1. Düzey, 2019





Tüketim harcamalarının dörtte biri TR1 (İstanbul) İBBS 1. Düzey bölgesinde gerçekleşti



Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının %24,4'ü TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada %15,1 ile TR3 (Ege) bölgesi yer alırken, bu bölgeyi izleyen TR6 (Akdeniz) bölgesinin payı %11,4 oldu.



TR1 (İstanbul) bölgesi tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip olurken eğitim harcamalarının %38,6'sı, lokanta ve otel harcamalarının %28,9'u, eğlence ve kültür harcamaları ile konut ve kira harcamalarının %28,6'sı TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti.



Hanehalkı tüketim harcamalarından aldığı pay ile ikinci sırada yer alan TR3 (Ege) bölgesinde ise alkollü içecekler, sigara ve tütün harcamalarının %17,3'ü, lokanta ve otel harcamalarının %16,0'ı ve sağlık harcamalarının %15,8'i gerçekleşti.



Tüketim harcamalarından en düşük payı TRA (Kuzeydoğu Anadolu) İBBS 1. Düzey bölgesi aldı



Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı %1,8 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesi aldı. Bu bölgeyi %2,6 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) ve %2,9 ile TR9 (Doğu Karadeniz) izledi.



TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesinin alkollü içecekler, sigara ve tütün harcamalarından aldığı pay %2,5 iken gıda ve alkolsüz içecek harcamalarından %2,2, giyim ve ayakkabı harcamalarından ise %2,1 pay aldı.



TRB (Ortadoğu Anadolu) bölgesinin gıda ve alkolsüz içecek harcamalarından aldığı pay %3,7 iken giyim ve ayakkabı harcamalarından %3,5, haberleşme harcamalarından ise %2,9 pay aldı.



Hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımı (%), İBBS 1. Düzey, 2019





Hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımı (%), İBBS 2. Düzey, 2019





Tüketim harcamalarından en fazla payı TR10 (İstanbul) İBBS 2. Düzey bölgesi aldı



Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının %24,4'ü TR10 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada %7,6 ile TR51 (Ankara) bölgesi yer alırken; bunu %6,5 ile TR31 (İzmir), %5,6 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) bölgeleri izledi.



Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı %0,8 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgeleri aldı. Bu bölgeleri %1,0 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), %1,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) izledi.



Gıdaya en fazla payı TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) İBBS 2. Düzey bölgesi ayırdı



TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesi harcama türleri içinde en fazla payı %34,4 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ayırırken; konut ve kira harcamalarına %21,8, ulaştırma harcamalarına ise %10,5 pay ayırdı.



TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesi harcama türleri içinde en düşük payı %0,6 ile eğitim harcamalarına ayırırken bunu %1,1 ile sağlık harcamaları, %1,7 ile eğlence ve kültür harcamaları izledi.



Ulaştırmaya en fazla payı TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) İBBS 2. Düzey bölgesi ayırdı



TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ulaştırma harcamalarına %22,7 ile en yüksek payı ayıran bölge oldu. Bu bölgeyi %21,2 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), %20,4 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) izledi.