Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı

Vakıfbank’ın bugün Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, bankanın yeni yönetim kurulunda yer almayacak.

Hiçbir bankacılık tecrübesi olmadan bu göreve getirilmesi uzun süre konuşulan Hamza Yerlikaya’nın yerine ise Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Saydam getirildi.