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Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
12 Haziran 2020 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın banka yönetimindeki görevi bugün sona erdi.
Ekonomi 26.03.2021, 11:47
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Vakıfbank’ın bugün Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, bankanın yeni yönetim kurulunda yer almayacak.
Hiçbir bankacılık tecrübesi olmadan bu göreve getirilmesi uzun süre konuşulan Hamza Yerlikaya’nın yerine ise Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Saydam getirildi.