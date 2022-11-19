Hamsinin fiyatı düştü, talep azaldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da kilosu 50 lirayken kasa kasa satılan hamsinin fiyatı 30 liraya düşünce talep azaldı.

Karadeniz’de balık sezonu palamut bolluğu ile başladı. Palamut bolluğunu, çinekop bolluğu takip ederken şimdi de yerli hamsi tezgahları süslemeye başladı. Sezona kilosu 70 TL’den satılarak başlanan hamsi, Samsun’da yakın zamanda 50 TL’den kapış kapış satıldı. Bugün yaşanan bollukta hamsinin kilosu 30 TL’ye satılırken, vatandaşlar balığa eskisi kadar rağbet göstermedi.

“Hamsi 50 TL’yken daha çok satılıyor”

Hamsinin pahalı olduğunda daha çok satıldığına değinen balık satıcısı Onurcan Köse, “Vatandaşlar şu anda 30 liraya hamsi yiyor, bedava. Çinekop patlamıştı şimdi sıra hamside. Palamudu bol bol sattık, şimdi hamsi zamanı. Hamsiye ilgi yüksek. Dün hamsinin kilosunu 50 liradan satışa koyduk saat 14.00’te tükenmişti. Bugün hamsi bol miktarda çıktı kilosu 30 liradan satıyoruz ama dünkü gibi talep yok. Ayrıca mezgit 30 lira, barbun 30 lira, çinekop 60 liradan satılıyor. Bu fiyata balıklar bence bedava. Balık pahalı olduğu zaman daha çok satılıyor. Ucuz olduğunda ise satılmıyor” dedi.

Hamsinin fiyatının 50 liradan 30 liraya düştüğünü ifade eden balık satıcısı Fazıl Altun, “Samsun bol bol hamsi yiyecek. Geçen hafta 50 TL olan hamsi bu hafta 30 TL’ye kadar geriledi. Şuanda fiyatlar 25-30 TL arasında değişiyor. Balık bol ve vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Tavuğun kilosu 60 TL, hamsinin kilosu ise 30 TL. Dolayısıyla insanlar hamsiye yöneliyor” diye konuştu. Balık alan bir vatandaş ise, “Karadeniz ve Samsun buraya balık almaya koşuyor. Hamsi bolluğu var. Bu sene Karadeniz’de çok balık var. Palamut bolluğu vardı. Arkadaşlarla konuştuk ve 15 tane palamut almaya karar verdik. Çok şükür fiyatlar da gayet iyi. Hamsinin sezonu açmasına çok sevindik. Şuan bir tavuk alıyorsun 50-60 TL, balık 20-30 TL. Yani çok da pahalı bir durum yok. Bu zamanda 30 TL ye balık yemek çok iyi” ifadelerini kullandı.