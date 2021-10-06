Hamsinin fiyatı 10 TL’ye kadar gerileyince vatandaş tezgahlara akın etti

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından denize açılan tekneler bugün itibariyle ilk kez bol miktarda hamsi ile limana döndüler. Trabzon’da tezgahlarda hamsinin kilosu 10-20 TL arasında değişirken, bu sezon toptancı balık haline daha önce yüz kasa civarında gelen hamsi ilk kez 3 bin 500 kasaya kadar çıktı.

Hamsinin bol çıkmasıyla birlikte diğer balık çeşitlerinin de fiyatları gerilirken, bu sezon 40-50 TL’den satılan hamsinin kilogram fiyatı da ilk kez 10 TL’ye kadar geriledi. Balıkçılar bol çıkan hamsinin hem kendilerinin hem de vatandaşın yüzünü güldürdüğünü belirterek ilerleyen günlerde hamsinin daha da bol çıkacağını umut ettiklerini söylediler.

Hamsinin yanı sıra istavritte bol miktarda avlanırken, palamut ise tezgahlarda pek görünmedi. Balıkçı esnaflarından Kemal Can Çakıcı iki yıl üzerine ilk kez bugün hamsinin bol geldiğini belirterek “İki sene üzerine ilk kez bugün hamsi bol çıktı. Fiyatı da uygun kilosu 10-15 TL. Bu seneden umudumuz var. Geçen sene hamsi görmedik daha önceki yıllarda da oldu ancak bugün itibariyle daha iyi diyebiliriz. Bu sezon hamsinin kilosu 30 TL’ye kadar çıkmıştı şimdi 10 TL’ye kadar geriledi. Hamsi bol gelince diğer balık çeşitlerinin fiyatı geriledi. Mezgit 15-20 TL, istavrit 7,5 TL. Hamsi çıkınca istavritin de fiyatı da geriledi. Palamut pek yok. Bundan sonrası için umudumuz hamside” dedi.

Balıkçı esnaflarından Yakup Bektaşoğlu ise yaptığı açıklamada “Yıllar sonra ilk kez bugün bol miktarda hamsi geldi. Fiyatı 10-15 TL arası, biz kilosunu 10 TL’den satıyoruz. Geçen sene hamsi pek nadir gelmişti bugün itibariyle bol gelince fiyatı da gerilemiş oldu. Vatandaş bugünden itibaren tuzlamasını yapsın. İstavritte bol geliyor kilosu 10 TL. Palamut ise pek nadir geliyor onun da tanesi 40 TL. Mezgit 20 TL, hamsi 10 TL, istavrit 10 TL, çinekop 25 TL, barbun 25 TL. Vatandaş hamsinin fiyatından memnun. Trabzon açıklarında avlanıyor. Bu sezon hamsinin kilosu 40-50 TL’ye kadar çıkmıştı şu anda ise 10-15 TL arasında. Bundan sonrası için hamside beklentimiz var” diye konuştu.

Vatandaşlarda geçen yıl bu dönemde hamsinin bu kadar bol olmadığını belirtirken, şu an bol olmasıyla birlikte fiyatının da uygun olduğunu söylediler.