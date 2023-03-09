Hamsiden sonra tezgahların yeni gözdesi: Tirsi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hamsi sezonunun sona ermesinin ardından vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü kilosu 40 liradan alıcı bulan tirsi oldu.

Karadeniz’de hamsi sezonu sona ermesinin ardından vatandaşlar farklı balık çeşitlerine yönelmeye başladı. Düzce’de çeşitliliğin fazla olduğu tezgahlarda en çok tercih edilen balık ise kilosu 40 liradan satılan tirsi oldu.

Hamsi sezonunun tamamen bittiğini söyleyen balıkçı Hülya Kılıç, "Ara ara palamut çıkabiliyor, tezgahımıza koyuyoruz. Karadeniz’de hamsi tamamen bitti. Geçen haftada söylemiştim. Hamsinin artık çok az zamanı kalmıştı. Bol bol yenilmeli demiştim ve artık bu hafta gerçekten bitti. Diğer balık çeşitlerimizde sorun yok. Çeşitlerimiz bol. Hamsi ve palamut harici diğer tüm balıklar tezgahta. Fiyatlarımızda gayet iyi durumda" dedi.

"Balıklar lezzetli"

Tezgahta satışa sunulan balıkların lezzetli olduğunu ifade eden Kılıç, "Balıkların her birinin lezzetleri farklı. İnsanların damak zevkine kalmış bir durum. Hepsi çok güzel. Herkes istediği şekilde balık seçebilir. Balıkların her biri birbirinden güzel" diye konuştu.

"Tirsi balığı şu dönem hamsinin yerini aldı"

Balıkçı Hülya Kılıç, tirsinin hamsinin yerini aldığını da belirterek, "Tirsi balığı şu dönem hamsinin yerini aldı diyebiliriz. Tirsi yağlı, çinekop ayarında bir balık. Lezzet anlamında çinekop ayarında diyebiliriz. Kılçıksız balık çeşitlerinden birisi. Herkesin sandığı gibi kılçığı yok. Hamsi gibi gayet güzel bir balık" ifadelerini kullandı.