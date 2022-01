Hamsi yok ama balık halinin kralı çifte kofanalar oldu

Gürcistan’da 1 Ocak itibariyle başlayan hamsi avı şu ana kadar bekleneni vermezken balıkçıların bu yöndeki umutları giderek iyice azaldı.

Karadeniz’de son günlerde hamsi avı beklenenden az olunca umutlar yılbaşından sonra Gürcistan’dan hamsi gelecek olan hamsiye bağlanırken oradan da şu ana kadar hamsi gelmeyişi hem balıkçıları hem de vatandaşları üzdü. Trabzon’da bu sıralar hamsinin yerine diğer balık çeşitleri alırken iriliği ve fiyatıyla en çok ilgiyi balık halinde Kofana balığı gördü.

Balıkçılar sezon sonuna doğru yaklaştıkları bugünlerde hamsiden iyice umutlarını kestiklerini belirtirken artık diğer çeşitlere yöneldiklerini söylediler.

Şu sıralar sezon başından beri bolca avlanan ve ucuz olan istavritin daha çok talep gördüğünü belirten balıkçılar hamsinin bundan sonra tezgahlarda çok zor görüneceğini belirttiler.

Trabzon Balık Hali’nde hamsinin pek olmayışı yerini diğer balık çeşitlerine bırakırken kilosu 250 TL’den satılan 2 Kofana balığı alıcısını bekliyor.

Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz şu ana kadar Gürcistan’dan beklenen hamsinin gelmediğini bundan sonra da biraz zor gibi geleceğini tahmin ettiklerini belirterek “Gürcistan’dan beklenen hamsi gelmedi bizim sularımızda pek olmadığı için tezgâhlarda çok az görünüyor. Tezgâhlarda şu an bol miktarda istavrit var. Şu anda en ideal en ekonomik balık, istavrit kilosu 15 TL. Diğer balık çeşitleri ise mezgitler 25 TL, kefal 20 TL, tirsi 15 TL, levrek, çupra, somon biraz pahalandı. Halkımız daha çok istavrit mezgit ve kefale yöneldi. Hamsiyi çok soran oluyor ancak maalesef yok. Sezon sonu da yavaş yavaş yaklaştı. İki ay önce çok güzel hamsi oldu, kilosunu 10-15 TL’ye sattık dolayısıyla vatandaş hamsiyi bol tüketti. Gürcistan tarafından hamsiyi bekledik ancak gelmedi bundan sonra biraz zor görünüyor” diye konuştu.

Kofanaların fiyatı 3 bin TL

Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, tezgâhta yer alan iki adet Kofana balığının fiyatının 3 bin TL’yi bulduğunu belirterek “Kofona-Akya balığı ikisi 12 kilogram geliyor. Kilosunu 250 TL’ye satıyoruz. İki balığın fiyatı 3 bin TL’yi buluyor. Bu balığı tanıyan var tanımayan var, çinekobun büyüğüdür. Biraz fiyatlı olduğundan dolayı tezgahlarda her zaman bulunmaz. Bu balığın hastası olan tadını bilen alır. Değerini bilen kaç lira olursa olsun alıyor” dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, şu an balık miktarında azalma yaşandığını belirterek “Hamsi şu ana kadar pek gelmedi. Gürcistan tarafından gelmesini bekliyoruz ancak şu ana kadar pek gelmedi bundan sonra da zor gelir diye tahmin ediyorum. Şu sıralar istavrit, sargan, mezgit, barbun, çinekop geliyor. İri mezgit 70-80 TL, istavrit 20-25 TL, sargan 60-70 TL, barbun 60-70 TL. Şu an piyasada durgunluk var pek alış veriş yok. Sezon baştan güzel geçti hamsi bol ve ucuzdu. Kilosunu 10-15 TL’ye sattık. Şu an balıklarda biraz azalma var. Vatandaş genelde ucuz olan balıkları tercih ediyor fiyatlar bir ay öncesine göre arttı diyebiliriz. Bundan sonra da azalır zaten sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. Gürcistan’dan hamsi gelecek söylentisi var ancak şu ana kadar ses seda yok” diye konuştu.