Hamsi ve istavrit olmayınca balıkçılar sezonu erken kapattı

Ordu’da balıkçılar sezon bitmeden avlanmayı bıraktı. Hava şartları ve balık olmamasından dolayı sezonu kapatan balıkçılar, teknelerini limana çekti. Balıkçılar yaklaşık 41 yılın en verimsiz hamsi ve istavrit sezonunu geçirdiklerini belirtti.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu 15 Nisan tarihinde sona erecek. Balıkçılar, sezon başlarında palamut balığından umduklarını bulsalar da hamsi ve istavrit yüzlerini güldürmedi. İstatistik verilere göre son 45 yılın en verimli palamut sezonu geçirilirken, hamsi ve istavrit ise son 41 yılın en verimsiz sezonunu geride bıraktı. Balıkçılar, hamsi ve istavrit sezonundan umduklarını bulamadıkları için sezonu bıraktıklarını söylediler.

“Sezon öncesi palamut numunelerinin fazla olduğunu biliyorduk, son 46 yılın en yoğun sezonu”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Sezon öncesi palamut numunelerinin fazla olduğunu biliyorduk. Palamut bu yıl son 46 yılın en yoğun sezonunu geçirdik, istatistik sonuçları bu yönde. Tabii, 45 yıl önceki teknoloji ile şu anki teknoloji bir değil, şu an imkanlar çok daha fazla. Palamut sezonu yaklaşık 70 gün sürdü ve çok yoğun ilerledi, havalar da bize müsaade etti” dedi.

“Hamsi ve istavrit çok verimsiz geçti”

“Geleneksel bir bilgi var, palamut olduğunda hamsi olmuyor. Bu şartlar tekrarlandı he hamsi olmadı gibi” diyen Karadeniz, “Son 41 yılın da en az ve kısır hamsi dönemini geçirdik. Bu piyasaya sürdüğümüz, kurumlara vermediğimiz hamsi anlamında çok kısır sezon oldu. Vatandaşlarımıza balık arz edemedik, hep küçük olduğunu söylediler. Bu sezon bir de şöyle bir durum oldu; sokaklarda ve tezgahlarda hamsi küçük görününce denetimler arttı, tabi denetlenmesini destekliyoruz ancak yapılan denetimlerde balık boylarının tuttuğu ama etsiz ve cılız, uzun ince bir hamsi oluştuğu gözlemlendi. Bunun sebebini de bilemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Sezonu erken kapatma zorunda kaldık”

Karadeniz, balıkçılar olarak sezonu erken kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Son yıllarda hamsi satılmayınca boyu kurtarmak şartı ile balık unu kurumlarına verdik. İstavrit de olmayınca sezonu kapattık. İstavrit ile hamsi son 40-45 yılın en bozuk sezonunu geçirdi. İnşallah önümüzdeki sezon iyi olursa vatandaşlarımıza daha ucuz ve bereketli balık arz etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.