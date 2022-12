Hamsi Trabzon açıklarına ulaşınca tezgahlardaki yerli hamsiye ilgi arttı

Genelde Batı Karadeniz ve Marmara taraflarında avlanan hamsi bu günlerde Trabzon açıklarında da bol miktarda avlanırken, tezgahlarda kilosu 25-35 TL arasında satılıyor. Özellikle son 3-4 gündür Trabzon Balık Hali’nde yerli hamsi tezgâhları süslerken havaların daha da soğumasıyla birlikte hamsiye olan talep daha da arttı.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, daha önce genelde Sinop taraflarından gelen hamsinin 3-4 günden beri Trabzon açıklarında da bol miktarda avlanmaya başladığını belirterek, “Hamsi 3-4 gündür Trabzon açıklarında bol miktarda avlanıyor. Daha önce Marmara ve Sinop taraflarından geliyordu. Şu an hamsinin tam yenme zaman. Trabzon’da vatandaş yüzde 90 hamsiyi tercih ediyor. Trabzon’un geleneksel balıkları hamsi, mezgit , istavrit. Şu an tam balık sezonu olduğu için çeşitlerde bol çıkmaya başladı inşallah bundan sonra da bol çıkar diye umut ediyoruz. Fiyatlar ise 3 kilo hamsi 100 TL, mezgit 50-90 TL, arasında, barbun 50-100 TL arasında, tirsi 50 TL, istavrit 60 TL. Bu yıl çeşit bakımından da bol sezon geçiriyoruz. Şu an hamsinin tuzlanma zamanı ilerleyen günlerde her an kaybolabilir” dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitleri de bugünlerde bol gelmeye başladığını kaydederek, “Bugünlerde hamsi genelde Giresun ve Trabzon açıklarında avlanıyor. İnce hamsi kilosu 25 TL, iri hamsi ise 35 TL. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise palamut 50-60TL, mezgit 50-60 TL, istavrit 65 TL, çinekop 60-75 TL arası. Daha önce çeşit pek yoktu hamsiyle birlikte çeşit gelmeye başladı, inşallah bol olur. Vatandaş bu sene nasıl palamut yemişse hamsi de yiyecek inşallah. Bugünlerde havalarda daha da soğudu hamsiye talep artacak. Dolayısıyla balık daha çok soğuk havalarda tercih ediliyor. 3-4 günden beri hamsi fiyatları 25-35 TL arasında değişiyor” diye konuştu.