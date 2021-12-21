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Hamsi kayıplara karıştı!

1 Eylül’de başlayıp 15 Nisan’da sona erecek balık av sezonunda neredeyse yarıya gelinirken, hamsi av sezonunun ilk yarısında ortalıktan kayboldu.

Ekonomi 21.12.2021, 14:52 21.12.2021, 15:08
Hamsi kayıplara karıştı!

1 Eylül’de başlayıp 15 Nisan’da sona erecek balık av sezonunda neredeyse yarıya gelinirken, hamsi av sezonunun ilk yarısında ortalıktan kayboldu.

Karadeniz’e açılan tekneler genelde istavrit avlarken, hamsi avında umduklarını aralık ayının başından bu yana bulamıyor. Sezon başında başlayan hamsi avında özellikle Aralık ayında belirgin bir azalma yaşanırken, tezgâhları genelde istavrit süslüyor.

Karadeniz’de hava muhalefeti nedeniyle çok az sayıda tekne denize açılırken, az miktarda gelen balık da fiyatı beklenenden yüksek oldu.

Henüz sezonun yarısı gelmeden hamsinin kaybolmasıyla birlikte son haftalarda hamside yaşanan fiyat artışı yerini korurken, Trabzon’da bugün itibariyle hamsinin kilosu 50-60 TL’den satılıyor.

Balıkçı esnaflarından İlhan Özbayrak, sezonun yarısı olmasına rağmen hamsinin olmadığını belirterek “Hamsi bitti gibi yok. Çok az geldiği için pahalı alıyoruz dolayısıyla kilosunu 50 TL’ye satmak zorunda kalıyoruz. Hava muhalefeti dolayısıyla çok fazla tekne çıkamadı. Hamsi olmayınca istavrit geliyor istavrit de hava muhalefeti dolayısıyla az geldiği için bugün 20 TL’ye satıyoruz. Sezon iyi başladı ancak sonradan hamsi aniden kesilince işlerimiz olumsuz etkilendi. Sezonun yarısı olmasına rağmen hamsi yok. Yılbaşından sonra Gürcistan taraflarından gelecek hamsiyi bekliyoruz” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise “Hava muhalefeti dolayısıyla bugün balık az geldi. Sezona istavritle başladık şu an istavrit ile devam ediyoruz. Hamsinin kilosu 50-60 TL arasında değişiyor. İstavrit 20 TL, mezgit 80-150 TL. Hava muhalefeti nedeniyle az sayıda tekne denize çıktığı için balık da az geldi dolayısıyla fiyatlar yukarı çıktı” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Can Örseloğlu, bu sıralar balığın az olmasından dolayı sezonun en pahalı balığını sattıklarını ifade ederek “Fırtınadan dolayı balık az gelince ister istemez fiyatlar da yukarı çıktı. Şu anda tezgâhları istavrit süslüyor fiyatı da uygun kilosu 20 TL. Hamsi şu an cep yakıyor diyebiliriz kilosu 50 TL çok az çıktığı için fiyatı da yüksek oluyor. Artık yılbaşından sonra Gürcistan’dan gelecek olan hamsiye bakıyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik inşallah balık çok olacak. Balık fiyatları gün gün değiştiği için şu an vatandaşlara fiyatı da pek söyleyemiyoruz. Levrek 90 TL, somon 75 TL, çupra 65-70 TL, barbun 50-70-75 TL, istavrit 15-20 TL, mezgit 60-80 TL, tirsi 30-50 TL. Dolayısıyla bu sıralar fiyatlar biraz cep yakıyor sezonun en yüksek fiyatları diyebiliriz” şeklinde konuştu.

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