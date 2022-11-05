Hamsi ihracatında geçen yıla göre yarı yarıya düşüş

Türkiye‘den bu yılın Eylül-Ekim döneminde 14 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 1 milyon 626 bin 762 dolar gelir elde edilirken, geçen yıl aynı dönemde ise 2 milyon 422 bin 160 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Bu yıl hamsi ihracatındaki düşüşün, havaların sıcak gitmesi ve palamut balığının çok olmasından kaynakladığı belirtilirken, palamudun hamsi ile beslenmesi hamsi avını olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Bu yılın Eylül-Ekim döneminde Fransa, Belçika, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, İtalya, KKTC, Almanya, Ukrayna, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Kanada, İsviçre, Kenya olmak üzere 14 ülkeye 308 bin 612 kilogram karşılığı 1 milyon 626 bin 762 dolar döviz girdisi elde edildi.

Bu ülkelerden Fransa 154 bin 406 kilogram karşılığı 882 bin 415 dolar, Belçika 66 bin 853 kilogram karşılığı 397 bin 263 dolar ve Amerika Birleşik Devletleri 22 bin 708 kilogram karşılığı 169 bin 259 dolar ile ilk 3 sırayı paylaştı. En az hamsi ihracatı ise 23 kilogram karşılığı 158 dolar ile Kenya’ya yapıldı.

Öte yandan bir önceki yılın aynı döneminde ise 13 ülkeye hamsi ihracatından 450 bin 280 kilogram karşılığı 2 milyon 422 bin 160 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Palamutlar hamsi ile besleniyor, bu da hamsi ihracatını düşürüyor

Yurt dışına da balık ihracatı yapan Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer, avlanan palamutların karnından hamsi çıktığı için hamsi avının bu yıl az olduğunu vurguladı. Denizer “Hamsi konusunda beklentilerimiz biraz karamsar. Palamudun bol olduğu yıllarda hamside sıkıntı olur derler ya; belki bizler ona pek inanmayız ama şu andaki görüntü bol olan palamudun karnını kestiğimizde hamsi çıkıyor. Biraz tedirgin olmaya başladık inşallah bu tedirginliği yaşamayız. Şu ana kadar sezondan memnunuz. Palamut daha önceki yıllarda karamsar bir şekilde geçtiği için bu sezon tahmin ettiğimizin çok üzerinde oldu, inşallah bu şekilde de devam eder. Bu sezon palamut bol hamsi kıt olunca sezonun iyi geçmediği anlamına gelir” diye konuştu.