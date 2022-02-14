banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger
Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger
Ukrayna, AGİT üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırdı
Ukrayna, AGİT üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırdı
Ahmet Nur Çebi:
Ahmet Nur Çebi: "Hakem hatalarından çok puan kaybettik"
İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?
İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?

Hamsi bu defa üzdü

Karadeniz’de yaklaşık son 1 aydır İğneada taraflarında bol miktarda avlanarak tezgâhları süsleyen hamsi, bu defa üzdü. Trabzon’da son iki gündür tezgahlarda görülmeyen hamsi yerini ağırlıklı olarak kültür balıklarına bırakırken, hamsinin olmayışı balıkçıyı da vatandaşı üzdü.

Ekonomi 14.02.2022, 11:59
Hamsi bu defa üzdü

Karadeniz’de yaklaşık son 1 aydır İğneada taraflarında bol miktarda avlanarak tezgâhları süsleyen hamsi, bu defa üzdü. Trabzon’da son iki gündür tezgahlarda görülmeyen hamsi yerini ağırlıklı olarak kültür balıklarına bırakırken, hamsinin olmayışı balıkçıyı da vatandaşı üzdü.

Trabzon’da 1 hafta önce kilosu 25 TL’den satılan hamsinin yerini bugünlerde istavrit alırken, onun da kilosu 30 TL ‘den satılması vatandaşın bu yöndeki talebini azalttı. Karadeniz’de özellikle bu sezon başlarında bol miktarda avlanan daha sonra hamsi dönem denem kaybolurken, özellikle son 1 aydan beri İğneada taraflarında bol miktarda avlanması umutları artırmıştı.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, hamsinin iki gündür gelmediğini, hamsinin olmayışının istavritin fiyatını 30 TL’ye çıkmasına neden olduğunu belirterek “Hamsi iki günden beri gelmiyor. Tekneler İğneada taraflarından geri dönüş yapıyor diye öğrendik. Geçmiş yıllarda bu dönemlerde hamsi tam da yenecek zamanı idi. Ocak, Şubat ayları tam hamsinin yenme zamanı. Bu sene pek yok, erken başladı erken bitti. Bundan sonra istavrit olabilir hamsi olmaz. Tezgâhlarımızda şu an kefal, somon, levrek, çupra yani yetiştirme balıklar çoğunlukta. Genelde denizden istavrit kefal, tirsi, mezgit çıkıyor. Bu sene balıkçılar olarak istediğimiz verimi aldık diyebilirim. Sezon bitimine iki ay kadar zaman kaldı. Bundan sonra istavrit, tirsi, kefal, mezgit olur. Hamsi olmadığı için istavrit pahalandı. Şu an kilosu 30-35 TL” dedi.

Balıkçı esnaflarından İlhan Özbayrak ise hamsinin bundan sonra pek olacağını zannetmediğini kaydederek, “Hamsi İğneada taraflarından geliyordu o da kayboldu bitti gibi. Bundan sonra hamsinin olacağını pek zannetmiyorum. Hamsi iki, üç gündür yok. Ondan önce vardı, erken başladı erken bitti. Bir ay olmadı bir aydan sonra İgneada, Bulgaristan sınırı oralarda başladı hamsi. Güzel devam etti artık o da şimdi bitti. Çoğu balıkçı tekneleri geri dönüyor. Bundan sonra olursa istavrit olur onun da fiyatı yükseldi. Denizin en soğuk olduğu dönem olmasına rağmen pek balık yok. Balık fiyatları yüksek istavrit 30 TL, bu fiyata sattığımız halde maliyetini kurtarıyoruz. Hamsinin olmayışı diğer balık çeşitlerinin fiyatını olumsuz etkiliyor. Hamsi bütün balıkların fiyatını kırar. Vatandaş fiyatı yüksek buluyor ancak denizden tutmanın bir maliyeti var. Balık fiyatları kefal 25-30 TL, somon 50-60 TL, istavrit 30 TL, tirsi 50 TL. Kültür balıklarından levrek boyuna göre 100-120 TL, çupra 80 TL. Sezon bitti gibi bu sezonda Allah’a şükür bir şeyler yaptık fena değildi” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da “Bugün hamsi gelmedi çeşit balıklar var. Bundan sonra hamsi artık kayboldu diyebiliriz. Hamsiyi en son 40 TL sattık. Bugün hamsi olsa yine 40-50 TL’ye satılır ancak yok. Vatandaş genellikle hamsi ile istavriti soruyor, diğer çeşitleri pek sormuyor. Tirsi 25 TL, alabalık 50 TL, somon 60 TL, istavrit 30 TL, mezgit 25-50 TL. Sezon bitim için fena geçmedi ancak palamut olmadı hamsi erken kayboldu. Bu sezon hamsi kısım kısım oldu. Dolayısıyla bu sezon hamsiyi ucuz da yedi pahalı da yedi. Daha önceki yıllarda bu dönemlerde hamsi olurdu bu sene kısım kısım oldu. Hamsi şu an tezgahlarda hiç yok” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 24 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 24 24
17. Mallorca 22 23
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11