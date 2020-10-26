Hamsi bolluğu fiyatları düşürdü

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda yerini alan hamsinin fiyatının düşmesi vatandaşları da memnun etti.

Bir gün önce kilosu 40-50 lira arası satılan hamsinin fiyatı yarı yarıya 20 liraya düştü. Havaların soğumasıyla birlikte fiyatıda düşen hamsiye vatandaşlar adeta akın yaptı. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’na gelen vatandaşlar kilo kilo hamsi aldı.

DENİZLERDEKİ BOLLUK HAMSİYLE DEVAM EDİYOR

Bu sezon bol çıkan palamutun ardından hamsinin de fiyatının düşmesi yüzleri güldürdü. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Balıkçı Yalçın hamsi festivalinin başladığını belirtti. Yalçın: ‘Hamside fiyatlar düştü. 40 liraya satılan hamsi bugün kilosu 20 lira. Palamut herkesin yüzünü güldürmüştü. Bolluk, bereket hamsi ile devam ediyor. Denizlerimiz bu sene çok bereketli’ ifadesini kullandı.

BİR GECEDE FİYATI DÜŞTÜ

Bu gece itibariyle hamsinin akın yaptığını belirten Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnaflarından balıkçı Vedat ise: ‘Günler sonra bugün hamsi bayramı yaşıyoruz. Çarşımıza gelen vatandaşlar milli balığımız olan hamsiyi tercih ediyorlar. Uzun süredir yüksek fiyata satılan hamsinin kilosu bugün yarı yarıya düştü’ şeklinde konuştu.