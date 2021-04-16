banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama

Hamilelerin gözdesi karpuz tezgahlarda yerini aldı

Zonguldak’ta tezgahların vazgeçilmesi karpuz tezgahlarda yerini aldı.

Ekonomi 16.04.2021, 16:14
3
Hamilelerin gözdesi karpuz tezgahlarda yerini aldı

Zonguldak’ta tezgahların vazgeçilmesi karpuz tezgahlarda yerini aldı.

Zonguldak’ta tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı. Kilosu 7,5 TL’den satılan karpuza vatandaşlarda yavaş yavaş ilgi göstermeye başladı. Öte yandan, karpuza en çok ilgiyi ise hamile kadınların ilgi gösterdiği öğrenildi. Esnaf Hüseyin Akgöz, "Karpuzlar tezgahlarda yerini almaya başladı. Karpuzumuz yerlidir. Antalya’dan geldi. Kilosu 7,5 TL’den şuanda satılıyor. Yurt dışı değil. Halkımıza en iyi ve taze ürünleri satmaya çalışıyoruz. Karpuza yavaş yavaş ilgi artıyor" dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu