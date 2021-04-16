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Hamilelerin gözdesi karpuz tezgahlarda yerini aldı
Zonguldak’ta tezgahların vazgeçilmesi karpuz tezgahlarda yerini aldı.
Ekonomi 16.04.2021, 16:14
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Zonguldak’ta tezgahların vazgeçilmesi karpuz tezgahlarda yerini aldı.Zonguldak’ta tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı. Kilosu 7,5 TL’den satılan karpuza vatandaşlarda yavaş yavaş ilgi göstermeye başladı. Öte yandan, karpuza en çok ilgiyi ise hamile kadınların ilgi gösterdiği öğrenildi. Esnaf Hüseyin Akgöz, "Karpuzlar tezgahlarda yerini almaya başladı. Karpuzumuz yerlidir. Antalya’dan geldi. Kilosu 7,5 TL’den şuanda satılıyor. Yurt dışı değil. Halkımıza en iyi ve taze ürünleri satmaya çalışıyoruz. Karpuza yavaş yavaş ilgi artıyor" dedi.