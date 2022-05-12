Halkbank’tan Türkiye ekonomisine 807,8 milyar TL destek

Esnaf-sanatkârlara, meslek gruplarına, girişimcilere ve KOBİ’lere sunduğu finansal seçeneklerle ekonomideki canlılığa katkı vermeyi sürdüren Halkbank, özellikle kadın girişimcilere 2021’de sağladığı destekleri yılın ilk çeyreğinde artırarak sürdürdü. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “2021 yılını yüzde 11 büyüme ile tamamlayan Türkiye ekonomisine yönelik sorumluluğumuzu yerine getirmenin motivasyonuyla, 2022 yılına verimli iş sonuçlarıyla başlangıç yaptık. Bankamız yılın ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü 965,3 milyar TL’ye, toplam mevduatını ise; 673,2 milyar TL’ye taşıdı. Nakdi kredilerimizin 585,4 milyar TL’ye yükseldiği bu dönemde, yüzde 39,8 artışla 807,8 milyar TL seviyesine çıkan toplam kredilerimizle Türkiye ekonomisine katkımızı artırarak sürdürdük. Bu süreçte 2 milyar TL net dönem kârına ulaştık” diye konuştu.

Esnafın ve KOBİ’lerin lider bankası

Halkbank’ın temel misyonu ve ülkemizin ekonomi politikaları doğrultusunda esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lerin her zaman yanında olduğunu söyleyen Osman Arslan, “2021 yılında esnafımıza 33 milyar TL ve 2022 yılında da 19 milyar TL tutarında destek sağlayarak; esnaf kredisi kullanan esnaf sayımızı 1,2 milyon kişiye ve esnaf kredi bakiyemizi de 82,7 milyar TL tutarına ulaştırdık. Öte yandan bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredileri payı yüzde 50 gibi yüksek bir seviyeye ulaşırken; KOBİ kredileri pazar payımız yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. KOBİ kredileri büyüklüğümüz ise; 245,9 milyar TL oldu. Halkbank olarak, 2017’den bu yana sektördeki KOBİ’lerin lider bankası olma pozisyonumuzu sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

“Üreten Kadınlar Projemizin ilk yılını tamamladık”

Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarını ilk kez düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’yla yeni bir ufka taşıdıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarışmamıza çok kısa bir sürede 2 bin 500’e yakın başvuru aldık. Katma değeri yüksek, özgün projelerin yoğunluğu nedeniyle zorlu geçen bir eleme sürecinden sonra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde; üreten, yatırım yapan, istihdamı geliştiren ve ihracata yönelen başarılı kadın girişimcilerimize sağladığımız maddi ödüllerin yanı sıra pazarlama, iletişim ve eğitim alanlarında da girişimcilerin işlerini geliştirmeye ve tanıtmaya yönelik fırsatlar sunduk. Yarışmamızla birlikte Üreten Kadınlar Projemizin ilk yılını da tamamlamış olduk. Hedefimiz olan 100 bin kadın girişimci sayısını aşarak; 105 bin kadın girişimciye ve 10,7 milyar TL’lik kredi hacmine ulaştık. ‘Üreten Kadının Bankası’ olarak bu kulvardaki yerimizi sağlamlaştıran yarışmaya ve kadın odaklı projelere önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.”

Halkbank, Üreten Türkiye’de tüm imalatçı ve ihracat yapan firmaları destekliyor

Halkbank’ın kadın girişimcilerin yanı sıra, üreten Türkiye’de tüm imalatçı ve ihracat yapan firmaları da desteklediğini belirten Arslan, “Hazine destekli ve KGF teminatlı kredilerimizle, ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik katkılarda bulunduk. İmalatçı firmaların yeni yatırımlarını teşvik etmek ve mevcut işletme giderlerini uygun koşullarda finanse etmenin yanı sıra ülkemizin istihdam artışını desteklemek üzere de firmalarımızın her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da Üreten Türkiye’de reel ekonominin tüm unsurlarının daha rekabetçi olabilmesi için elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.

“Girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz”

Altı farklı girişimci modeliyle girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine sağladıkları katkıyı arttırdıklarını aktaran Osman Arslan, “Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Esnaf Girişimci Kredileri ile üniversite mezunu genç girişimcilerden, kendi işini kurmak isteyen deneyimli profesyonellere dek; farklı eğitim, tecrübe ve yaştaki girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

“İş dünyası buluşmalarıyla sektörlerin ihtiyaçlarını dinliyoruz”

Bankanın, finansal imkânlarıyla reel ekonominin hizmetinde olmaya odaklandığının altını çizen Osman Arslan, sektör temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ifade etti. Arslan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın koordinasyonunda çeşitli illerin ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ettik. Bursa’yla başladığımız, Antalya, Gaziantep İzmir, Şanlıurfa ve Tekirdağ ile devam ettiğimiz saha etkinliklerinde iş dünyasının ihtiyaçlarını yerinde ve ilk elden dinleme fırsatı bulduk. Son derece verimli geçen buluşmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Yeni bankacılık ürünlerinin benimsenmesine katkı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası öncülüğünde devreye alınan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesapları ve Altın Mevduat Hesapları gibi yeni bankacılık ürünlerinin benimsenmesine geniş katkı sağladıklarına dikkat çeken Osman Arslan, “Fiziki altınların TL’ye dönüştürülmesine imkân tanıyan ürünlerimiz ile yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz. Böylece bir yandan vatandaşın birikimlerinin devlet güvencesiyle değerine değer katarken; diğer yandan da ülkemizin büyümesine destek oluyoruz” dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların döviz cinsi tasarruflarının Türkiye’de değerlendirilmesini teşvik etme hedefiyle, kısaca YUVAM olarak tanımlanan ‘Yurt dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Hesabı’nı da uygulamaya aldıklarını belirtti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Küresel kaynaklı enflasyon ve Rusya-Ukrayna çatışmasının oluşturduğu gerilimlerin gölgesinde, dün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bilanço kalitemizi koruyarak ekonomik faaliyetlerin yükselen ivmesine ve sürdürülebilirliğine destek sunmaya devam edeceğiz. ‘Önce Halk, Sonra Bankayız’ ilkemiz doğrultusunda Türkiye’nin faydasına yönelik atılımlarda gösterdiğimiz etkin varlığımızı koruyacağız” paylaşımında bulundu.

‘Gülümseyen Kitap’ Projesi

Ülke kalkınmasına sadece finansal değil sosyal ve kültürel hizmetleriyle de destek veren Halkbank, kitap okuma alışkanlığını geliştirecek yeni bir kampanya da imza attı. ’Kitap Kardeşliği’ duygusuyla evlerdeki kitapların bağışlanarak, şehir merkezlerinden uzaktaki ilk ve ortaokulların yanı sıra huzurevlerinde kütüphanelerin kurulması hedefiyle ‘Gülümseyen Kitap’ projesini başlatan Banka, proje kapsamında gönüllü tüm kitapseverleri harekete geçirerek, bir yılda en az 50 bin kitaba ulaşmayı, 500 okulun yanı sıra; çeşitli huzurevlerinde kütüphanelerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.