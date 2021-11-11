Halkbank’tan Türkiye ekonomisine 603,1 milyar TL destek

Halkbank, yılın üçüncü çeyreğinde mikro işletmelerden başlayarak toplumun ekonomik ve sosyal haritasını geliştirecek çalışmalar gerçekleştirirken, bankacılık sektörüne örnek olacak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı projelere imza attı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Ülkemizin ekonomi politikası çerçevesinde, esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere, tüm sektörlere ciddi finansman desteği sağladık. Normalleşme tedbirleri çerçevesinde kullandırdığımız krediler reel sektöre adeta nefes aldırmıştır. Halkbank olarak yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredilerimizi 603,1 milyar TL'ye yükselterek ülke ekonomisine katkılarımızı sürdürdük” diye konuştu.

Arslan, 724,2 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklükle Türkiye ekonomisini destekleyen önemli bankalardan biri olduklarının altını çizdi ve toplam mevduattaki gelişmeye dikkat çekerek, “Mevduatımızı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 21,4 büyüterek 534,8 milyar TL seviyesine getirdik” dedi.

Kadın girişimcilere 6,4 milyar TL’lik finansman

Yılın ilk dokuz ayında kadın girişimcilere sağlanan avantajlı krediler ve düzenlenen “Üreten Kadınlar Toplantıları” ile kamuoyunun yoğun ilgisini çeken çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Türkiye’nin her yanından farklı iş kollarında iştigal eden veya etmeye hazırlanan 67 bin kadına 6,4 milyar TL’ye ulaşan uygun koşullu finansman sunduk. Ülkemizin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine dönüşen çalışmamızla, hem küresel salgının ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesinde hem de bölgesel düzeyde ekonomik ivmenin hızlanmasına destek sağladık. Birinci yılın sonunda, 100 bin girişimci ve 10 milyar TL kredi desteğine ulaşma hedefi ve kadınlarımızı ekonomik hayata daha fazla dahil etmek idealiyle projemizi sürdüreceğiz” bilgisini paylaştı.

Esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lere güçlü destek

Kadın girişimciliği konusundaki çalışmaların; esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lerin finansmana erişimi noktasında Halkbank’ın önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Osman Arslan, “Halkbank, Türkiye ekonomisinin kılcal damarlarını oluşturan bu unsurların en büyük destekçilerinden biridir. Bankamızda kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısı bu yıl 1,2 milyona, kredi bakiyemiz ise 76,1 milyar TL'ye ulaşmıştır” açıklamasını yaptı. Arslan, “Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ bankacılığında liderlik yolculuğumuza tüm hızıyla devam etmekteyiz. 205,3 milyar TL’ye ulaşan KOBİ kredileri büyüklüğümüz ile bu kategoride yüzde 20,7’lik pazar payımız bulunmaktadır” dedi.

Halkbank’a Yılın En İyi Bankası Ödülü

Bankanın çalışmaları, bu dönemde yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da bankacılık ve finans çevrelerinde dikkat çekti. “Çabalarımız harika ödüllerle taçlandırılmıştır” diyen Osman Arslan, ”Halkbank, ‘International Business Awards’ ödül programı kapsamında global düzeyde ‘Yılın En İyi Bankası’ seçilmiştir. Söz konusu ödül programında büyük başarıya imza atarak, ülkemize toplam 7 altın, 12 gümüş ve 1 bronz ödül kazandırmıştır. Bir başka ödül programında da insan kaynakları alanında ‘Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni’ seçildik. Kadın destekleri konusundaki ürün, hizmet ve projelerimiz ise toplamda 5 altın ödül almıştır. Bankamızın aldığı bu uluslararası ödüller, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlama hedefiyle farklı ve yenilikçi projeler geliştirme yolunda tüm Halkbank çalışanlarına büyük bir motivasyon sağlamıştır” şeklinde sözlerini sürdürdü.